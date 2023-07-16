В курганском округе изменили место празднования Дня города

В Шадринске День города отметят на стадионе «Торпедо»

День города Шадринска пройдет на стадионе «Торпедо» (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) День города пройдет на стадионе «Торпедо». Мероприятие состоится 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации. Ранее празднование проводили на центральной площади им. Сдобнова.

«26 августа Шадринск отметит 361-ю годовщину со дня образования. В этом году основная программа пройдет на стадионе „Торпедо“ и в городском саду им. М.Ф. Кельдюшева. Долгие годы стадион был местом проведения концертов и фестивалей. В последний раз шадринцы праздновали День города на „Торпедо“ 14 лет назад — в 2009 году. Десятилетиями и танцплощадка у пруда была любимым местом досуга жителей. Обновленный горсад возрождает эти традиции», — сообщили в мэрии.

Также в администрации отметили, что в связи с празднованием не будет традиционного перекрытия дорог по улице Свердлова. В планах, ограничение движения транспорта вблизи сценических площадок — на улицах Февральская, Октябрьская и Луначарского. Такое решение принято организационным комитетом праздника по согласованию с силовыми структурами.

Ранее URA.RU писало, что День города Кургана пройдет 19 августа. В этом году областной центр отметит 344-ю годовщину со дня основания. Вероятно, что на праздновании выступит Омский русский народный хор с концертом про Ермака. Согласно сайту госзакупок, коллективу заплатят 1 млн рублей за выступление.