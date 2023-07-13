В Курган за 1 млн рублей привезут Омский русский народный хор с концертом про Ермака

14 июля 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

В Кургане выступит Омский хор с концертом про Ермака (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курган летом приедет Омский русский народный хор с концертом про покорителя Сибири — Ермака. За выступление коллектив получит один миллион рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Оказание услуг по показу концертной программы Государственного академического Омского русского народного хора. Концерт „Ермак. Легенда Сибири“. Срок исполнения: 03.07.2023 — 31.08.2023. Заказчик: ГКУ „Курганское театрально-концертное объединение“», — указано в документе. В этот период в Кургане 19 августа пройдет празднование Дня города. По данным сайта Омского хора, постановка «Ермак. Легенда Сибири» пройдет в мультижанровой форме, включающей в себя русскую народную музыку, хореографию, кино и мультимедию. В концерте будет задействовано 90 артистов и 28 инструментов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на Дне России 12 июня выступил Кубанский казачий хор. Концерт коллектива из Краснодарского края состоялся на Троицкой площади. За выступление хору заплатили около четырех млн рублей. Кубанские артисты посещали Курган с концертом и в прошлом году. Тогда с казачьими песнями на сцене выступили 60 солистов. При это власти сообщали, что концерт оплачивался на деньги благотворителей.

В Курган летом приедет Омский русский народный хор с концертом про покорителя Сибири — Ермака. За выступление коллектив получит один миллион рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Оказание услуг по показу концертной программы Государственного академического Омского русского народного хора. Концерт „Ермак. Легенда Сибири“. Срок исполнения: 03.07.2023 — 31.08.2023. Заказчик: ГКУ „Курганское театрально-концертное объединение“», — указано в документе. В этот период в Кургане 19 августа пройдет празднование Дня города. По данным сайта Омского хора, постановка «Ермак. Легенда Сибири» пройдет в мультижанровой форме, включающей в себя русскую народную музыку, хореографию, кино и мультимедию. В концерте будет задействовано 90 артистов и 28 инструментов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на Дне России 12 июня выступил Кубанский казачий хор. Концерт коллектива из Краснодарского края состоялся на Троицкой площади. За выступление хору заплатили около четырех млн рублей. Кубанские артисты посещали Курган с концертом и в прошлом году. Тогда с казачьими песнями на сцене выступили 60 солистов. При это власти сообщали, что концерт оплачивался на деньги благотворителей.