16 июля 2023
15 июля 2023

Семье погибшего курганца в СВО вручили благодарность от Путина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Семье погибшего бойца из Шадринска вручили благодарность от Путина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курганской области семье погибшего гранатометчика в зоне спецоперации вручили благодарность от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Шадринска.

«Матери погибшего в ходе специальной военной операции рядового Андрея Кукарина сегодня в Шадринске передали благодарность Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ. Такая награда от Президента страны Владимира Путина в городе вручена впервые», — сообщили в мэрии. Благодарность матери бойца вручил глава Шадринска Антон Мокан.

Андрей Кукарин погиб 18 августа 2022 года при исполнении служебного долга. В зоне спецоперации боец служил гранатометчиком расчета гаубичного артиллерийского взвода в 80 танковом полку 90 танковой дивизии. Шадринец награжден орденом Мужества посмертно.

Матери курганского бойца, погибшего бойца в СВО.вручили благодарность от Путина
Матери курганского бойца, погибшего бойца в СВО.вручили благодарность от Путина
Фото:
Благодарность от президента страны матери погибшего вручил глава Шадринска Антон Мокан
Благодарность от президента страны матери погибшего вручил глава Шадринска Антон Мокан
Фото:

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В Курганской области семье погибшего гранатометчика в зоне спецоперации вручили благодарность от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Шадринска. «Матери погибшего в ходе специальной военной операции рядового Андрея Кукарина сегодня в Шадринске передали благодарность Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ. Такая награда от Президента страны Владимира Путина в городе вручена впервые», — сообщили в мэрии. Благодарность матери бойца вручил глава Шадринска Антон Мокан. Андрей Кукарин погиб 18 августа 2022 года при исполнении служебного долга. В зоне спецоперации боец служил гранатометчиком расчета гаубичного артиллерийского взвода в 80 танковом полку 90 танковой дивизии. Шадринец награжден орденом Мужества посмертно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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