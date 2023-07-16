Семье погибшего бойца из Шадринска вручили благодарность от Путина Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Курганской области семье погибшего гранатометчика в зоне спецоперации вручили благодарность от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Шадринска.

«Матери погибшего в ходе специальной военной операции рядового Андрея Кукарина сегодня в Шадринске передали благодарность Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ. Такая награда от Президента страны Владимира Путина в городе вручена впервые», — сообщили в мэрии. Благодарность матери бойца вручил глава Шадринска Антон Мокан.

Андрей Кукарин погиб 18 августа 2022 года при исполнении служебного долга. В зоне спецоперации боец служил гранатометчиком расчета гаубичного артиллерийского взвода в 80 танковом полку 90 танковой дивизии. Шадринец награжден орденом Мужества посмертно.

Матери курганского бойца, погибшего бойца в СВО.вручили благодарность от Путина Фото: tg-канал «Шадринск.Официально»