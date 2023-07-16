В Курганской области семье погибшего гранатометчика в зоне спецоперации вручили благодарность от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Шадринска.
«Матери погибшего в ходе специальной военной операции рядового Андрея Кукарина сегодня в Шадринске передали благодарность Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ. Такая награда от Президента страны Владимира Путина в городе вручена впервые», — сообщили в мэрии. Благодарность матери бойца вручил глава Шадринска Антон Мокан.
Андрей Кукарин погиб 18 августа 2022 года при исполнении служебного долга. В зоне спецоперации боец служил гранатометчиком расчета гаубичного артиллерийского взвода в 80 танковом полку 90 танковой дивизии. Шадринец награжден орденом Мужества посмертно.
Матери курганского бойца, погибшего бойца в СВО.вручили благодарность от Путина
Фото: tg-канал «Шадринск.Официально»
Благодарность от президента страны матери погибшего вручил глава Шадринска Антон Мокан
В Курганской области семье погибшего гранатометчика в зоне спецоперации вручили благодарность от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Шадринска. «Матери погибшего в ходе специальной военной операции рядового Андрея Кукарина сегодня в Шадринске передали благодарность Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ. Такая награда от Президента страны Владимира Путина в городе вручена впервые», — сообщили в мэрии. Благодарность матери бойца вручил глава Шадринска Антон Мокан. Андрей Кукарин погиб 18 августа 2022 года при исполнении служебного долга. В зоне спецоперации боец служил гранатометчиком расчета гаубичного артиллерийского взвода в 80 танковом полку 90 танковой дивизии. Шадринец награжден орденом Мужества посмертно.