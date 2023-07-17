Reuters: у Германии нет ни одной боеготовой дивизии

17 июля 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Германия сможет укомплектовать боевую дивизию только к 2025 году, уточнил Альфонс Маис Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Германии нет ни одной боеспособной дивизии при наличии 20 тысяч военнослужащих в стране. Об этом заявил инспектор сухопутных войск бундесвера генерал-лейтенант Альфонс Маис. «Я очень оптимистичен в том, что мы [боеспособное] подразделение [сформируем] к 2025 году», — подчеркнул Альфонс Маис. Его слова передает Reuters . Авторы материала со слов немецкого генерала подчеркивают, что в настоящий момент в ФРГ нет ни одной боеспособной дивизии. Отмечается, что все планы по укомплектованию были согласованы с НАТО. Германия продолжает оказывать поддержку Украине, поставляя ей военную технику. Также в ФРГ проходило обучение украинских солдат управлению танками Leopard. Затем эти танки были отправлены на Украину для проведения контрнаступления. По итогу в Германии не оценили глупые потери западного вооружения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В США также говорили об истощении оружия из-за Украины, передает «Национальная служба новостей». В июле сообщалось, что Германия решила закупить боеприпасы на 4 миллиарда евро, пишет MK.RU.

В Германии нет ни одной боеспособной дивизии при наличии 20 тысяч военнослужащих в стране. Об этом заявил инспектор сухопутных войск бундесвера генерал-лейтенант Альфонс Маис. «Я очень оптимистичен в том, что мы [боеспособное] подразделение [сформируем] к 2025 году», — подчеркнул Альфонс Маис. Его слова передает Reuters. Авторы материала со слов немецкого генерала подчеркивают, что в настоящий момент в ФРГ нет ни одной боеспособной дивизии. Отмечается, что все планы по укомплектованию были согласованы с НАТО. Германия продолжает оказывать поддержку Украине, поставляя ей военную технику. Также в ФРГ проходило обучение украинских солдат управлению танками Leopard. Затем эти танки были отправлены на Украину для проведения контрнаступления. По итогу в Германии не оценили глупые потери западного вооружения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В США также говорили об истощении оружия из-за Украины, передает «Национальная служба новостей». В июле сообщалось, что Германия решила закупить боеприпасы на 4 миллиарда евро, пишет MK.RU.