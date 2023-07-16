Пермский штурмовик рассказал о планах после тяжелого ранения в зоне спецоперации

Тяжелораненый пермский штурмовик Григоренко продолжит обучение в вузе

Александр Григоренко не падает духом после ранения Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермяк Александр Григоренко заявил, что «не упал духом» после полученного им тяжелого ранения в зоне проведения специальной военной операции. В своем telegram-канале «ПоZывной «Депутат» Григоренко рассказал о ближайших планах. Так, пермяк отметил, что сейчас пишет книгу и намерен продолжить обучение в вузе.

«Духом не упал. Потихоньку начал восстанавливать свои знания по праву, ведь в следующем году у меня закончится академика (академический отпуск — прим. URA.RU) и нужно будет сдавать госэкзамены. Начать решил с римского права, поскольку тема античности мне очень близка. Потом уже перейду на современное гражданское право и т. д. Также продолжаю писать свою книгу. Пишу пока совсем не много по утрам, но потихоньку разгоняюсь», — сообщил Григоренко.

Бывший депутат заксобрания Пермского края Григоренко отправился участвовать в спецоперации весной 2022 года. Затем, после небольшого перерыва, вновь уехал на передовую, где командовал отрядом штурмовиков. Военнослужащий награжден орденом Мужества и медалями «За отвагу».

В июне военнослужащий получил тяжелое ранение, находясь под Кременной. Результатом ранения стала ампутация кисти руки. Сейчас он проходит процесс восстановления в одном из столичных госпиталей. Ранее Григоренко заявлял, что не исключает для себя возвращения в политику после того, как закончит участвовать в спецоперации.