Пермский штурмовик подумывает вернуться в политику после СВО

О ранении от гранатомета, сильной стороне противника и раздумьях о ЧВК «Вагнер»

10 мая 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Сразу после окончания майских праздников Александр Григоренко намерен вернуться на передовую Фото: Сергей Русанов © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине За год спецоперации пермяк Александр Григоренко участвует в ней второй раз. Первый раз Григоренко отправился на фронт в марте 2022 года, затем, после небольшого перерыва, — в октябре. Боец с позывным «Депутат» берет штурмом вражеские окопы, за что не раз становился героем сюжетов федеральных СМИ. Командование отметило заслуги пермяка на передовой, наградив медалями «За Отвагу». В конце апреля штурмовик приехал в отпуск в Пермь, чтобы навестить родных. Корреспондент URA.RU пообщался с ним о том, какие изменения произошли на фронте за год СВО, а также узнал о планах возвращения со службы. — Если не считать небольшого перерыва, то в СВО ты участвуешь почти год. Изменилась ли с тех пор тактика ведения боев нашими войсками? Александра Григоренко отмечает, что тактика наступления российских войск за год спецоперации кардинально изменилась Фото: Сергей Русанов © URA.RU Главное отличие в том, что год назад мы вели наступательные действия. Причем наступали очень быстро. За одно наступление могли продвинуться километров на 10, а то и больше. Брали населенные пункты. Для этого задействовали боевую технику (БТР в моем случае). Сейчас же это захват какого-нибудь укрепления — например, окопа. Но радости от этого не меньше. От этого очень сильно все зависит, в том числе и быт военнослужащих. Если раньше мы жили, в основном, в пустых домах, которые брали штурмом, то сейчас — в блиндажах. — Расскажи подробнее о ранении, которое ты получил этой зимой. Как это произошло? Мой взвод в то время находился под Кременной в окопах, расположенных в лесополосе. Периодически мы пытались прорваться к противнику, который находился рядом. Я сидел в окопе. В какой-то момент начался обстрел. Я сразу вышел на связь со своими товарищами. И в этот момент прилетел осколок АГС (автоматический гранатомет — ред.). Он ударил в бруствер, отскочил, и попал мне в челюсть. Я подозвал сослуживца, тот понял, что у меня ранение и отправил к медикам. В какой-то момент мне стало плохо. В итоге медики вышли мне навстречу, завели в блиндаж и стали готовить к отправке [в тыл]. Честно говоря, тогда думал, что вернусь на передовую уже на следующий день. Но в госпитале при осмотре врачом выяснилось, что это сквозное ранение. Так меня отправили в одну из центральных областей РФ на лечение. — Как ты попал в штурмовое подразделение? Как происходит отбор и почему именно тебя назначили командовать группой штурмовиков? Как раз сразу после ранения я сразу вернулся в отряд «Шторм» 227-го полка. Эти подразделения созданы в нашем полку в начале этого года. Их задача — штурм вражеских укреплений. Туда попадают добровольцы со всего полка. Или бригады, у которых есть боевой опыт, а самое главное — готовность участвовать в штурмах. Ребята проходят подготовку на полигонах. Возраст разный — есть и те, кому уже под 40 лет. Я назначен командиром боевой группы, поскольку уже имею опыт. — Пошла ли такая трансформация боевых подразделений на пользу, на твой взгляд, эффективнее ли стали действовать ВС РФ? За участие в СВО пермяк получил несколько наград Фото: Сергей Русанов © URA.RU Конечно, эффективность выросла. Раньше штурмом занимались обычные роты, и у них далеко не всегда была возможность профессионально готовиться действиям. Но дело в том, что за год СВО изменился фронт, изменились особенности боевых действий, и, соответственно, задачи. Перестроилась армия, накоплен опыт, особенно — среди командиров. Увеличилось количество людей, стало больше новой военной техники, например, танков Т-90М. Мне приходилось с ним взаимодействовать. Это очень серьезная машина, которая впечатляет. Появилось много беспилотников. Если летом прошлого года, это скорее было диковинкой, то сейчас наличием БПЛА уже никого не удивишь. — А изменилась ли тактика ведения боев противником? Есть ли что-то, чему нам у них поучиться? Если раньше наши войска, в основном, наступали, а ВСУ — оборонялись и понемногу отступали, то сейчас фронт практически сплошной, нет «дыр». И теперь уже ВСУ пытаются наступать, хотя крайне редко. И у них это не особо получается. Но они борются до последнего. Это связано, во-первых, с тех, что у противника выстроена «многослойная» линия обороны и отступать им в общем-то некуда. Во-вторых, у ВСУ заметно повысилось качество укреплений. С точки зрения наличия военной техники, они пока нам проигрывают, хотя к ним и поступает уже западное вооружение. А вот что стоило бы позаимствовать у противника, так это систему управления боем в режиме реального времени. Это когда из центра управления виден каждый окоп, каждая позиция. Ну, я думаю, что и мы постепенно к этому придем. — В этом году ты стал героем сюжета на канале «Россия 24», а также снялся в документальном фильме. Расскажи, как на тебя вышли федеральные журналисты? Александр Григоренко после завершения СВО не исключает своего возвращения в политику Фото: Сергей Русанов © URA.RU Телеканал «Россия 24» вышел на меня через конкурс «Лидеры России», в котором я участвовал, и даже был полуфиналистом. Им важно было показать участников конкурса и показать их на СВО. Я — достаточно яркий пример такого человека. — Не было ли желания вступить в ЧВК «Вагнер»? С уважением отношусь к ребятам, воюющим данной ЧВК, но я никогда не рассматривал для себя возможность вступления в ряды вагнеровцев. Так же как не рассматриваю возможность получить звание лейтенанта и стать штатным офицером ВС РФ. По сути своей я глубоко гражданский человек, имею чисто гражданские интересы и не планирую связывать свою жизнь с постоянным участием в боевых действиях или регулярной службе в армии. В 2014 году я пришел в ополчение добровольцем, так и сейчас — пришел в ВС РФ добровольцем. Это принципиальный для меня момент. — Какие у тебя планы после окончания контракта? Нет ли желания снова вернуться в политику? Самое главное для меня сейчас, это вернуться живым и здоровым домой по окончания СВО. Если к тому моменту, когда я вернусь домой, будут выборы, или какое-то важно политическое событие, я, вполне возможно, в нем как-то поучаствую.



Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За год спецоперации пермяк Александр Григоренко участвует в ней второй раз. Первый раз Григоренко отправился на фронт в марте 2022 года, затем, после небольшого перерыва, — в октябре. Боец с позывным «Депутат» берет штурмом вражеские окопы, за что не раз становился героем сюжетов федеральных СМИ. Командование отметило заслуги пермяка на передовой, наградив медалями «За Отвагу». В конце апреля штурмовик приехал в отпуск в Пермь, чтобы навестить родных. Корреспондент URA.RU пообщался с ним о том, какие изменения произошли на фронте за год СВО, а также узнал о планах возвращения со службы. — Если не считать небольшого перерыва, то в СВО ты участвуешь почти год. Изменилась ли с тех пор тактика ведения боев нашими войсками? Главное отличие в том, что год назад мы вели наступательные действия. Причем наступали очень быстро. За одно наступление могли продвинуться километров на 10, а то и больше. Брали населенные пункты. Для этого задействовали боевую технику (БТР в моем случае). Сейчас же это захват какого-нибудь укрепления — например, окопа. Но радости от этого не меньше. От этого очень сильно все зависит, в том числе и быт военнослужащих. Если раньше мы жили, в основном, в пустых домах, которые брали штурмом, то сейчас — в блиндажах. — Расскажи подробнее о ранении, которое ты получил этой зимой. Как это произошло? Мой взвод в то время находился под Кременной в окопах, расположенных в лесополосе. Периодически мы пытались прорваться к противнику, который находился рядом. Я сидел в окопе. В какой-то момент начался обстрел. Я сразу вышел на связь со своими товарищами. И в этот момент прилетел осколок АГС (автоматический гранатомет — ред.). Он ударил в бруствер, отскочил, и попал мне в челюсть. Я подозвал сослуживца, тот понял, что у меня ранение и отправил к медикам. В какой-то момент мне стало плохо. В итоге медики вышли мне навстречу, завели в блиндаж и стали готовить к отправке [в тыл]. Честно говоря, тогда думал, что вернусь на передовую уже на следующий день. Но в госпитале при осмотре врачом выяснилось, что это сквозное ранение. Так меня отправили в одну из центральных областей РФ на лечение. — Как ты попал в штурмовое подразделение? Как происходит отбор и почему именно тебя назначили командовать группой штурмовиков? Как раз сразу после ранения я сразу вернулся в отряд «Шторм» 227-го полка. Эти подразделения созданы в нашем полку в начале этого года. Их задача — штурм вражеских укреплений. Туда попадают добровольцы со всего полка. Или бригады, у которых есть боевой опыт, а самое главное — готовность участвовать в штурмах. Ребята проходят подготовку на полигонах. Возраст разный — есть и те, кому уже под 40 лет. Я назначен командиром боевой группы, поскольку уже имею опыт. — Пошла ли такая трансформация боевых подразделений на пользу, на твой взгляд, эффективнее ли стали действовать ВС РФ? Конечно, эффективность выросла. Раньше штурмом занимались обычные роты, и у них далеко не всегда была возможность профессионально готовиться действиям. Но дело в том, что за год СВО изменился фронт, изменились особенности боевых действий, и, соответственно, задачи. Перестроилась армия, накоплен опыт, особенно — среди командиров. Увеличилось количество людей, стало больше новой военной техники, например, танков Т-90М. Мне приходилось с ним взаимодействовать. Это очень серьезная машина, которая впечатляет. Появилось много беспилотников. Если летом прошлого года, это скорее было диковинкой, то сейчас наличием БПЛА уже никого не удивишь. — А изменилась ли тактика ведения боев противником? Есть ли что-то, чему нам у них поучиться? Если раньше наши войска, в основном, наступали, а ВСУ — оборонялись и понемногу отступали, то сейчас фронт практически сплошной, нет «дыр». И теперь уже ВСУ пытаются наступать, хотя крайне редко. И у них это не особо получается. Но они борются до последнего. Это связано, во-первых, с тех, что у противника выстроена «многослойная» линия обороны и отступать им в общем-то некуда. Во-вторых, у ВСУ заметно повысилось качество укреплений. С точки зрения наличия военной техники, они пока нам проигрывают, хотя к ним и поступает уже западное вооружение. — В этом году ты стал героем сюжета на канале «Россия 24», а также снялся в документальном фильме. Расскажи, как на тебя вышли федеральные журналисты? Телеканал «Россия 24» вышел на меня через конкурс «Лидеры России», в котором я участвовал, и даже был полуфиналистом. Им важно было показать участников конкурса и показать их на СВО. Я — достаточно яркий пример такого человека. — Не было ли желания вступить в ЧВК «Вагнер»? С уважением отношусь к ребятам, воюющим данной ЧВК, но я никогда не рассматривал для себя возможность вступления в ряды вагнеровцев. Так же как не рассматриваю возможность получить звание лейтенанта и стать штатным офицером ВС РФ. По сути своей я глубоко гражданский человек, имею чисто гражданские интересы и не планирую связывать свою жизнь с постоянным участием в боевых действиях или регулярной службе в армии. В 2014 году я пришел в ополчение добровольцем, так и сейчас — пришел в ВС РФ добровольцем. Это принципиальный для меня момент. — Какие у тебя планы после окончания контракта? Нет ли желания снова вернуться в политику? Самое главное для меня сейчас, это вернуться живым и здоровым домой по окончания СВО. Если к тому моменту, когда я вернусь домой, будут выборы, или какое-то важно политическое событие, я, вполне возможно, в нем как-то поучаствую. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.