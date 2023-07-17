17 июля 2023

Капитан первого ранга назвал, откуда ВСУ могли атаковать Крымский мост

Капитан Дандыкин призвал уничтожить место запуска дронов ВСУ, чтобы защитить Крым
© Служба новостей «URA.RU»
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Крымский мост, керченский мост, крымский мост
ВСУ могли сделать мощные укрытия в Очакове, чтобы атаковать Крым, считает Василий Дандыкин Фото:
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Взрыв на Крымском мосту

ВСУ могли атаковать Крымский мост надводными дронами из Очакова (город в Николаевской области Украины). Таким мнением в беседе с URA.RU поделился ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«У них была база в Очакове. Вполне вероятно, что оттуда атаковали. Мы ранее удары [по Очакову] наносили, но вполне вероятно, что ВСУ сделали достаточно мощные укрытия. Я так понимаю, они заранее долго-долго планировали все это. Шли, скорее всего, по Черному морю. Мост имеет не только стратегическое значение, это вообще-то наша гордость. Конечно, защита его комплексная, отрабатывалась она и с воздуха, и с воды, и из-под воды, в том числе, но как-то сумели проникнуть», — объяснил Василий Дандыкин.

По словам капитана первого ранга, для обнаружения ночью надводных дронов нужно повысить бдительность. «Обнаружить их, особенно в 3:15 ночи, нелегко, но все обнаруживается. Для этого есть радиолокационные станции, станции надводного обнаружения. Надо повышать бдительность, нужно усилить противодиверсионную оборону на воде, нужно сделать все, чтобы то место, откуда дроны направляются и уходят, было уничтожено», — подчеркнул Дандыкин.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения из-за теракта на мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), атака была совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. В результате теракта погибла супружеская пара: 40-летний мужчина и 36-летняя женщина, их дочка получила ранения, девочка находится в больнице.

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ВСУ могли атаковать Крымский мост надводными дронами из Очакова (город в Николаевской области Украины). Таким мнением в беседе с URA.RU поделился ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «У них была база в Очакове. Вполне вероятно, что оттуда атаковали. Мы ранее удары [по Очакову] наносили, но вполне вероятно, что ВСУ сделали достаточно мощные укрытия. Я так понимаю, они заранее долго-долго планировали все это. Шли, скорее всего, по Черному морю. Мост имеет не только стратегическое значение, это вообще-то наша гордость. Конечно, защита его комплексная, отрабатывалась она и с воздуха, и с воды, и из-под воды, в том числе, но как-то сумели проникнуть», — объяснил Василий Дандыкин. По словам капитана первого ранга, для обнаружения ночью надводных дронов нужно повысить бдительность. «Обнаружить их, особенно в 3:15 ночи, нелегко, но все обнаруживается. Для этого есть радиолокационные станции, станции надводного обнаружения. Надо повышать бдительность, нужно усилить противодиверсионную оборону на воде, нужно сделать все, чтобы то место, откуда дроны направляются и уходят, было уничтожено», — подчеркнул Дандыкин. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения из-за теракта на мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), атака была совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. В результате теракта погибла супружеская пара: 40-летний мужчина и 36-летняя женщина, их дочка получила ранения, девочка находится в больнице.
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© Служба новостей «URA.RU»
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