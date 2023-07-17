Путин поручил организовать ремонт Крымского моста

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Владимир Путин поручил организовать работу транспорта на крымском направлении, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
ЧП на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин поручил организовать работы по ремонту Крымского моста. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Владимир Путин дал поручение организовать работу транспорта на крымском направлении и обеспечить помощь людям, находящимся в пути. Также он поручил организовать работы по ремонту Крымского моста», — заявил Песков.

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Президент России Владимир Путин поручил организовать работы по ремонту Крымского моста. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Владимир Путин дал поручение организовать работу транспорта на крымском направлении и обеспечить помощь людям, находящимся в пути. Также он поручил организовать работы по ремонту Крымского моста», — заявил Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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