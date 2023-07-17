Путин поручил организовать ремонт Крымского моста

Владимир Путин поручил организовать работу транспорта на крымском направлении, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаЧП на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин поручил организовать работы по ремонту Крымского моста. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Владимир Путин дал поручение организовать работу транспорта на крымском направлении и обеспечить помощь людям, находящимся в пути. Также он поручил организовать работы по ремонту Крымского моста», — заявил Песков.
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