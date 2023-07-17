Югорчане помогут «Партии пенсионеров» выдвинуться в гордуму Тюмени

Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября
Руководство «Партии пенсионеров» в ХМАО поможет однопартийцам выдвинуться в депутаты гордумы Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона.
«Руководство партии в ХМАО обратилось в федеральный Центральный совет с просьбой посодействовать тюменцам», — рассказал инсайдер. Ранее стало известно, что местное отделение испытывает проблемы с деньгами на предвыборную кампанию.
Получить комментарий от лидера регионального отделения партии Владимира Селиванова не удалось, он не ответил на звонок. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября.
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