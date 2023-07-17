Югорчане помогут «Партии пенсионеров» выдвинуться в гордуму Тюмени

17 июля 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Руководство «Партии пенсионеров» в ХМАО поможет однопартийцам выдвинуться в депутаты гордумы Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. «Руководство партии в ХМАО обратилось в федеральный Центральный совет с просьбой посодействовать тюменцам», — рассказал инсайдер. Ранее стало известно, что местное отделение испытывает проблемы с деньгами на предвыборную кампанию. Получить комментарий от лидера регионального отделения партии Владимира Селиванова не удалось, он не ответил на звонок. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября.

Руководство «Партии пенсионеров» в ХМАО поможет однопартийцам выдвинуться в депутаты гордумы Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. «Руководство партии в ХМАО обратилось в федеральный Центральный совет с просьбой посодействовать тюменцам», — рассказал инсайдер. Ранее стало известно, что местное отделение испытывает проблемы с деньгами на предвыборную кампанию. Получить комментарий от лидера регионального отделения партии Владимира Селиванова не удалось, он не ответил на звонок. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября.