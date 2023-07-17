Что сейчас происходит в Крыму после взрыва на мосту. Видео

Первый паром с пассажирами отплыл из порта Кавказ в Керчь после теракта на Крымском мосту

17 июля 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

На Крымском мосту произошла задержка 12 поездов Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Гендиректор «Крымских морских портов» Николай Зеленкевич сообщил о прибытии первого парома «Лаврентий» с автомобилями из Керчи в Тамань после взрыва, произошедшего утром 17 июля на Крымском мосту. URA.RU приводит актуальную информацию о ситуации в регионе после теракта. Паром с пассажирами, которые отправлялись в Крым на одиннадцати рейсовых автобусах, отплыл из порта Кавказ в Керчь, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем telegram-канале. Гендиректор «Крымских морских портов» Николай Зеленкевич также заявил, что первый паром «Лаврентий» с авто приплыл из Керчи в Тамань.

Гендиректор «Крымских морских портов» Николай Зеленкевич также заявил, что первый паром «Лаврентий» с авто приплыл из Керчи в Тамань. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем telegram-канале о новых мерах в связи с увеличением пробок на Крымском мосту. По его словам, в Херсонской области сокращен комендантский час для удобства проезда грузовых машин на маршрутах Джанкой — Чонгар — Новоалексеевка — Мелитополь и Армянск — Чаплинка — Аскания-Нова — Новоалексеевка — Мелитополь.

о новых мерах в связи с увеличением пробок на Крымском мосту. По его словам, в Херсонской области сокращен для удобства проезда грузовых машин на маршрутах Джанкой — Чонгар — Новоалексеевка — Мелитополь и Армянск — Чаплинка — Аскания-Нова — Новоалексеевка — Мелитополь. В Керчи и пригороде железная дорога работает в штатном режиме, рассказал корреспондент «Известий» Николай Аксенов. Ранее были задержаны 12 поездов на срок до пяти часов, передает «Интерфакс».

работает в штатном режиме, рассказал корреспондент «Известий» Николай Аксенов. Ранее были задержаны 12 поездов на срок до пяти часов, передает «Интерфакс». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем telegram-канале о создании удобств для ожидающих начала работы Крымского моста. «Со своей стороны, создадим все необходимые условия для комфортного ожидания — обеспеченность подвозом воды, развернем горячего питания», — пообещал он.

о создании удобств для ожидающих начала работы Крымского моста. «Со своей стороны, создадим все необходимые условия для комфортного ожидания — обеспеченность подвозом воды, развернем горячего питания», — пообещал он. Глава Краснодарского края также порекомендовал добираться до Крыма через новые регионы. Он заявил об открытии трех накопительных парковок.

На Крымском мосту продолжает свою работу Следственный комитет, сообщает ведомство в своем telegram-канале.

При трагедии на Крымском мосту погибли супруги из Белгородской области, их дочь пострадала. Также сообщается, что девочка потеряла память. По словам детского омбудсмена в РФ Марии Львовы-Беловой, рядом с пострадавшим ребенком находятся ее дядя и тетя.

Гендиректор «Крымских морских портов» Николай Зеленкевич сообщил о прибытии первого парома «Лаврентий» с автомобилями из Керчи в Тамань после взрыва, произошедшего утром 17 июля на Крымском мосту. URA.RU приводит актуальную информацию о ситуации в регионе после теракта.