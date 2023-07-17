Сальдо: в Херсонской области будут усилены меры безопасности для сухопутного коридора в Крым

17 июля 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Армия России установит дополнительные средства ПВО в Херсонской области, отметил Владимир Сальдо Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту На территории Херсонской области будут установлены дополнительные средства ПВО, будет увеличены средства безопасности. Это нужно для того, чтобы обезопасить сухопутный коридор в Крым через новые регионы. Об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо. «Безопасность обеспечивается Вооруженными силами РФ. Будет увеличено количество средств ПВО и все то, что нужно в случае какой-то очередной глупости со стороны киевского режима, и проезд практически [будет] обеспечен всеми средствами безопасности», — заявил Владимир Сальдо во время эфира на телеканале «Россия 24». Ночью 17 июля Киев атаковал Крымский мост при помощи надводных катеров. Погибли два человека, несовершеннолетняя девочка доставлена в больницу. Власти Крыма назвали взрыв терактом. В Службе безопасности Украины (СБУ) признали причастность к атаке.

На территории Херсонской области будут установлены дополнительные средства ПВО, будет увеличены средства безопасности. Это нужно для того, чтобы обезопасить сухопутный коридор в Крым через новые регионы. Об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо. «Безопасность обеспечивается Вооруженными силами РФ. Будет увеличено количество средств ПВО и все то, что нужно в случае какой-то очередной глупости со стороны киевского режима, и проезд практически [будет] обеспечен всеми средствами безопасности», — заявил Владимир Сальдо во время эфира на телеканале «Россия 24». Ночью 17 июля Киев атаковал Крымский мост при помощи надводных катеров. Погибли два человека, несовершеннолетняя девочка доставлена в больницу. Власти Крыма назвали взрыв терактом. В Службе безопасности Украины (СБУ) признали причастность к атаке.