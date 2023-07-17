Сальдо: в Херсонской области будут усилены меры безопасности для сухопутного коридора в Крым

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Армия России установит дополнительные средства ПВО в Херсонской области, отметил Владимир Сальдо Фото:
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Взрыв на Крымском мосту

На территории Херсонской области будут установлены дополнительные средства ПВО, будет увеличены средства безопасности. Это нужно для того, чтобы обезопасить сухопутный коридор в Крым через новые регионы. Об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо.

«Безопасность обеспечивается Вооруженными силами РФ. Будет увеличено количество средств ПВО и все то, что нужно в случае какой-то очередной глупости со стороны киевского режима, и проезд практически [будет] обеспечен всеми средствами безопасности», — заявил Владимир Сальдо во время эфира на телеканале «Россия 24».

Ночью 17 июля Киев атаковал Крымский мост при помощи надводных катеров. Погибли два человека, несовершеннолетняя девочка доставлена в больницу. Власти Крыма назвали взрыв терактом. В Службе безопасности Украины (СБУ) признали причастность к атаке.

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На территории Херсонской области будут установлены дополнительные средства ПВО, будет увеличены средства безопасности. Это нужно для того, чтобы обезопасить сухопутный коридор в Крым через новые регионы. Об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо. «Безопасность обеспечивается Вооруженными силами РФ. Будет увеличено количество средств ПВО и все то, что нужно в случае какой-то очередной глупости со стороны киевского режима, и проезд практически [будет] обеспечен всеми средствами безопасности», — заявил Владимир Сальдо во время эфира на телеканале «Россия 24». Ночью 17 июля Киев атаковал Крымский мост при помощи надводных катеров. Погибли два человека, несовершеннолетняя девочка доставлена в больницу. Власти Крыма назвали взрыв терактом. В Службе безопасности Украины (СБУ) признали причастность к атаке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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