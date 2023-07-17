По иску Газпромбанка холдинг челябинского олигарха могут оставить без здания заводоуправления

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Визит Министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина на МЕЧЕЛ и на закрытую свалку. Челябинск, мечел, мир, символ, заводоуправление, глобус
У холдинга Игоря Зюзина в Челябинске могут изъять здание заводоуправления Фото:

Компанию «Мечел» Игоря Зюзина из Челябинска по иску Газпромбанка могут лишить здания заводоуправления. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, актив фигурирует в договоре ипотеки.

«Выделенное требование об обращении взыскания в пользу банка недвижимого имущества по адресу в Челябинске: ул. 2-я Павелецкая, 14 передать на рассмотрение Арбитражного суда Челябинской области. В удовлетворении остальной части ходатайства ПАО „Мечел“ о передаче дела по подсудности отказать», — отмечено в определении Арбитражного суда Москвы.

Как следует из документа, 30 сентября 2010 года был составлен договор ипотеки. Вопрос о том, фигурирует ли в нем здание заводоуправления в качестве залогового имущества, URA.RU задал в пресс-службе металлургического холдинга. Директор управления по коммуникациям Екатерина Видеман ответила, что юристы компании ждут для изучения текст судебного решения и потому пока не готовы к подробным комментариям.

На определение «Газпромбанк» подал жалобу. Следующее заседание состоится в августе. По второму иску финансовой организации, в котором та потребовала взыскать с холдинга Зюзина 11,9 млрд рублей, требования 17 июля полностью удовлетворены.

Спор возник вокруг кредитной линии, открытой в иностранном банке. Один из траншей был профинансирован Газпромбанком. При этом финансовый конгломерат из Франции BNP Paribas S.A. суд отказался привлекать к процессу в качестве третьего лица. В качестве доводов для такого решения истец указал на свою долю в споре, возникшую после исполнения антисанкционных процедур. Газпромбанк стал вторым по размеру кредитором «Мечела», на первом месте — банк ВТБ.

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Компанию «Мечел» Игоря Зюзина из Челябинска по иску Газпромбанка могут лишить здания заводоуправления. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, актив фигурирует в договоре ипотеки. «Выделенное требование об обращении взыскания в пользу банка недвижимого имущества по адресу в Челябинске: ул. 2-я Павелецкая, 14 передать на рассмотрение Арбитражного суда Челябинской области. В удовлетворении остальной части ходатайства ПАО „Мечел“ о передаче дела по подсудности отказать», — отмечено в определении Арбитражного суда Москвы. Как следует из документа, 30 сентября 2010 года был составлен договор ипотеки. Вопрос о том, фигурирует ли в нем здание заводоуправления в качестве залогового имущества, URA.RU задал в пресс-службе металлургического холдинга. Директор управления по коммуникациям Екатерина Видеман ответила, что юристы компании ждут для изучения текст судебного решения и потому пока не готовы к подробным комментариям. На определение «Газпромбанк» подал жалобу. Следующее заседание состоится в августе. По второму иску финансовой организации, в котором та потребовала взыскать с холдинга Зюзина 11,9 млрд рублей, требования 17 июля полностью удовлетворены. Спор возник вокруг кредитной линии, открытой в иностранном банке. Один из траншей был профинансирован Газпромбанком. При этом финансовый конгломерат из Франции BNP Paribas S.A. суд отказался привлекать к процессу в качестве третьего лица. В качестве доводов для такого решения истец указал на свою долю в споре, возникшую после исполнения антисанкционных процедур. Газпромбанк стал вторым по размеру кредитором «Мечела», на первом месте — банк ВТБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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