Банк из Франции не стали привлекать по многомиллиардному иску к холдингу челябинского олигарха

Банк из Франции не стали привлекать по иску на 12 миллиардов к холдингу ПАО «Мечел»

Антисанкционное регулирование позволило исключить из процесса французский банк Фото: Илья Московец © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области отказался привлекать в качестве третьего лица французский финансовый конгломерат BNP Paribas S.A. в рамках иска Газпромбанка к ПАО «Мечел» и «ЧМК» почти на 12 млрд рублей. Как следует из данных сайта суда, дело назначили к разбирательству на 17 июля.

«Протокольным определением суда отказано в удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, BNP Paribas S.A. Назначить дело к судебному разбирательству по существу на 17 июля», — отмечено в определении суда.

О привлечении к процессу BNP Paribas S.A. ходатайствовали представители «Мечела», истец возражал. Банк сослался на долю своего участия в споре, достигнутую в результате исполнения антисанкционных процедур. Целью регулирования, которой, по мнению юристов Газпромбанка, следует руководствоваться и в суде, являлось исключение из правоотношения иностранного участника. Суд согласился с доводами. Он также отказался откладывать рассмотрение дела, о чем просили в «Мечеле».

В апреле представитель ответчика заявил URA.RU о том, что кредитная линия была открыта в иностранном банке, хотя один из траншей был профинансирован российским финучреждением. Наличие синдиката, выдавшего спорный кредит, признал и сам Газпромбанк. Директор управления по коммуникациям и устойчивому развитию холдинга Екатерина Видеман сообщила, что компания не имеет задолженностей перед Газпромбанком, в том числе по реструктурированным долгам.

Реструктуризацию задолженности ПАО «Мечел» провел в 2019 и 2020 годах. При этом основным держателем долгового портфеля производственников стал ВТБ с суммой в 204,6 млрд рублей. Газпромбанк контролирует обязательства на 146,6 млрд рублей. В суде рассматриваются два иска. Во втором соответчиком продолжило выступать ПАО «УК Мечел-Сталь». Истец попросил обратить взыскание на заложенное имущество. При подготовке публикации URA.RU направило сторонам спора запросы, но ответов к моменту выхода материала не получило.