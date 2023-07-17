Киев надеется на продолжение зерновой сделки без России

Зеленский: Киев продолжит зерновую сделку без РФ
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский сообщил, что дал распоряжение МИД Украины для подготовки сигналов для ООН Фото:

Украина продолжит зерновую сделку без участия России Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, МИД Украины готовит документы для ООН и Турции по продолжению зернового соглашения.

«Даже без РФ нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. », -заявил Зеленский. Его слова приводит пресс-секретарь Сергей Никифоров на свой странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

По словам Зеленского, компании предложили Киеву свою помощи при условии, что Турция будет пропускать корабли. Украинский лидер дал распоряжение МИД для подготовки документов для ООН и Турции по продолжению зерновой сделки.

Зеленский заявил, что у Украины и России не было договоренностей. По его словам, киевский режим заключил сотрудничество только с Турцией и ООН.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о выходе России из зерновой сделки. Зерновая сделка закончит свое действие 18 июля, передает «Национальная служба новостей».

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Украина продолжит зерновую сделку без участия России Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, МИД Украины готовит документы для ООН и Турции по продолжению зернового соглашения. «Даже без РФ нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. », -заявил Зеленский. Его слова приводит пресс-секретарь Сергей Никифоров на свой странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). По словам Зеленского, компании предложили Киеву свою помощи при условии, что Турция будет пропускать корабли. Украинский лидер дал распоряжение МИД для подготовки документов для ООН и Турции по продолжению зерновой сделки. Зеленский заявил, что у Украины и России не было договоренностей. По его словам, киевский режим заключил сотрудничество только с Турцией и ООН. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о выходе России из зерновой сделки. Зерновая сделка закончит свое действие 18 июля, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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