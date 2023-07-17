Киев надеется на продолжение зерновой сделки без России

Зеленский: Киев продолжит зерновую сделку без РФ

17 июля 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский сообщил, что дал распоряжение МИД Украины для подготовки сигналов для ООН Фото: Официальный сайт президента Украины Украина продолжит зерновую сделку без участия России Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, МИД Украины готовит документы для ООН и Турции по продолжению зернового соглашения. «Даже без РФ нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. », -заявил Зеленский. Его слова приводит пресс-секретарь Сергей Никифоров на свой странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). По словам Зеленского, компании предложили Киеву свою помощи при условии, что Турция будет пропускать корабли. Украинский лидер дал распоряжение МИД для подготовки документов для ООН и Турции по продолжению зерновой сделки. Зеленский заявил, что у Украины и России не было договоренностей. По его словам, киевский режим заключил сотрудничество только с Турцией и ООН. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о выходе России из зерновой сделки. Зерновая сделка закончит свое действие 18 июля, передает «Национальная служба новостей».

Украина продолжит зерновую сделку без участия России Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, МИД Украины готовит документы для ООН и Турции по продолжению зернового соглашения. «Даже без РФ нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. », -заявил Зеленский. Его слова приводит пресс-секретарь Сергей Никифоров на свой странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). По словам Зеленского, компании предложили Киеву свою помощи при условии, что Турция будет пропускать корабли. Украинский лидер дал распоряжение МИД для подготовки документов для ООН и Турции по продолжению зерновой сделки. Зеленский заявил, что у Украины и России не было договоренностей. По его словам, киевский режим заключил сотрудничество только с Турцией и ООН. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о выходе России из зерновой сделки. Зерновая сделка закончит свое действие 18 июля, передает «Национальная служба новостей».