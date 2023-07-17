В Екатеринбурге из-за ливня затопило здание ЖД-вокзала

Посетители ЖД-вокзала рассказали о том, что в здании образовались лужи из-за дождя на улице
В Екатеринбурге произошел потоп в здании железнодорожного вокзала на улице Вокзальной. В некоторых местах уровень воды доходит до щиколотки, сообщил URA.RU один из пассажиров.
«Вода льется с улицы, в некоторых местах доходит до щиколотки», — поделился собеседник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Свердловской железной дороги. Там пообещали предоставить информации по ситуации в здании позднее.
На Екатеринбург и окрестности вечером 17 июля обрушились сильные ливни с ураганным ветром и грозами. Из-за этого в городе резко выросли цены на такси. В Сысерти ветер снес железную кровлю с многоэтажки.
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