В Екатеринбурге из-за ливня затопило здание ЖД-вокзала

17 июля 2023 в 20:39 Размер текста - 17 +

Посетители ЖД-вокзала рассказали о том, что в здании образовались лужи из-за дождя на улице Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге произошел потоп в здании железнодорожного вокзала на улице Вокзальной. В некоторых местах уровень воды доходит до щиколотки, сообщил URA.RU один из пассажиров. «Вода льется с улицы, в некоторых местах доходит до щиколотки», — поделился собеседник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Свердловской железной дороги. Там пообещали предоставить информации по ситуации в здании позднее. На Екатеринбург и окрестности вечером 17 июля обрушились сильные ливни с ураганным ветром и грозами. Из-за этого в городе резко выросли цены на такси. В Сысерти ветер снес железную кровлю с многоэтажки.

В Екатеринбурге произошел потоп в здании железнодорожного вокзала на улице Вокзальной. В некоторых местах уровень воды доходит до щиколотки, сообщил URA.RU один из пассажиров. «Вода льется с улицы, в некоторых местах доходит до щиколотки», — поделился собеседник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Свердловской железной дороги. Там пообещали предоставить информации по ситуации в здании позднее. На Екатеринбург и окрестности вечером 17 июля обрушились сильные ливни с ураганным ветром и грозами. Из-за этого в городе резко выросли цены на такси. В Сысерти ветер снес железную кровлю с многоэтажки.