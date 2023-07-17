В Госдуме оценили шанс Росгвардии получить технику ЧВК «Вагнер»

Хинштейн: Росгвардия не получит технику ЧВК «Вагнер»

17 июля 2023 в 21:21 Размер текста - 17 +

Тяжелая техника ЧВК «Вагнер» не перейдет во владение Росгвардии Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Росгвардия не получит технику ЧВК «Вагнер». Об этом заявил глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн, прокомментировав законопроект о праве Росгвардии иметь тяжелую технику. «Речь идет о праве Росгвардии иметь тяжелую (и не только) военную технику. Ни о какой передаче техники от ЧВК к Росгвардии разговор не ведется», — отметил Александр Хинштейн в разговоре с « Газета.Ru ». Хинштейн является одним из авторов проекта закона. Мятеж ЧВК «Вагнер» закончился 24 июня. После этого подразделения ушли в Белоруссию, как и основатель военной компании Евгений Пригожин. 27 июня в Минобороны отметили, что часть тяжелой техники от ЧВК «Вагнер» перейдет во владение ведомства. Однако она не перейдет во владения Росгвардии, также отмечал 27 июня Хинштейн, передает телеканал 360.

Росгвардия не получит технику ЧВК «Вагнер». Об этом заявил глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн, прокомментировав законопроект о праве Росгвардии иметь тяжелую технику. «Речь идет о праве Росгвардии иметь тяжелую (и не только) военную технику. Ни о какой передаче техники от ЧВК к Росгвардии разговор не ведется», — отметил Александр Хинштейн в разговоре с «Газета.Ru». Хинштейн является одним из авторов проекта закона. Мятеж ЧВК «Вагнер» закончился 24 июня. После этого подразделения ушли в Белоруссию, как и основатель военной компании Евгений Пригожин. 27 июня в Минобороны отметили, что часть тяжелой техники от ЧВК «Вагнер» перейдет во владение ведомства. Однако она не перейдет во владения Росгвардии, также отмечал 27 июня Хинштейн, передает телеканал 360.