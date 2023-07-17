В Госдуме оценили шанс Росгвардии получить технику ЧВК «Вагнер»

Хинштейн: Росгвардия не получит технику ЧВК «Вагнер»
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Тяжелая техника ЧВК «Вагнер» не перейдет во владение Росгвардии Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Росгвардия не получит технику ЧВК «Вагнер». Об этом заявил глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн, прокомментировав законопроект о праве Росгвардии иметь тяжелую технику.

«Речь идет о праве Росгвардии иметь тяжелую (и не только) военную технику. Ни о какой передаче техники от ЧВК к Росгвардии разговор не ведется», — отметил Александр Хинштейн в разговоре с «Газета.Ru». Хинштейн является одним из авторов проекта закона.

Мятеж ЧВК «Вагнер» закончился 24 июня. После этого подразделения ушли в Белоруссию, как и основатель военной компании Евгений Пригожин. 27 июня в Минобороны отметили, что часть тяжелой техники от ЧВК «Вагнер» перейдет во владение ведомства. Однако она не перейдет во владения Росгвардии, также отмечал 27 июня Хинштейн, передает телеканал 360.

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Росгвардия не получит технику ЧВК «Вагнер». Об этом заявил глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн, прокомментировав законопроект о праве Росгвардии иметь тяжелую технику. «Речь идет о праве Росгвардии иметь тяжелую (и не только) военную технику. Ни о какой передаче техники от ЧВК к Росгвардии разговор не ведется», — отметил Александр Хинштейн в разговоре с «Газета.Ru». Хинштейн является одним из авторов проекта закона. Мятеж ЧВК «Вагнер» закончился 24 июня. После этого подразделения ушли в Белоруссию, как и основатель военной компании Евгений Пригожин. 27 июня в Минобороны отметили, что часть тяжелой техники от ЧВК «Вагнер» перейдет во владение ведомства. Однако она не перейдет во владения Росгвардии, также отмечал 27 июня Хинштейн, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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