В Госдуме оценили шанс Росгвардии получить технику ЧВК «Вагнер»

Росгвардия не получит технику ЧВК «Вагнер». Об этом заявил глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн, прокомментировав законопроект о праве Росгвардии иметь тяжелую технику.
«Речь идет о праве Росгвардии иметь тяжелую (и не только) военную технику. Ни о какой передаче техники от ЧВК к Росгвардии разговор не ведется», — отметил Александр Хинштейн в разговоре с «
Мятеж ЧВК «Вагнер» закончился 24 июня. После этого подразделения ушли в Белоруссию, как и основатель военной компании Евгений Пригожин. 27 июня в Минобороны отметили, что часть тяжелой техники от ЧВК «Вагнер» перейдет во владение ведомства. Однако она не перейдет во владения Росгвардии, также отмечал 27 июня Хинштейн, передает телеканал 360.
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