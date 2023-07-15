В Польше сообщили о прибытии в Белоруссию сотен бойцов ЧВК «Вагнер» 16 июля 2023 в 02:44 Размер текста - 17 + Бойцы ЧВК разместились в полевых лагерях на территории Беларуси Фото: Сергей Русанов © URA.RU На территорию Белоруссии прибыли несколько сотен бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом заявил статс-секретарь канцелярии премьер-министра, заместитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. «Бойцы ЧВК „Вагнер“ присутствуют в Беларуси. Первые бойцы уже прибыли, их сейчас может быть несколько сотен. Польские службы следят за ситуацией, чтобы узнать, сколько вагнеровцев в результате окажется в Белоруссии», — передает слова Жарина польское издание wGospodarce . Также Жарин добавил, что прибывшие бойцы ЧВК уже разместились в полевых лагерях. Они начали проводить обучение белорусских военнослужащих. Ранее URA.RU писало, что президент Литвы Гитанас Науседа призывал усилить восточный фланг НАТО. Это нужно было из-за того, что в Белоруссию приехала часть бойцов ЧВК «Вагнер». Позже представители НАТО сообщили, что готовы обороняться от любой угрозы со стороны бойцов этого формирования. Альянс пристально следит за перемещением частной армии Евгения Пригожина. На территорию Белоруссии прибыли несколько сотен бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом заявил статс-секретарь канцелярии премьер-министра, заместитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. «Бойцы ЧВК „Вагнер“ присутствуют в Беларуси. Первые бойцы уже прибыли, их сейчас может быть несколько сотен. Польские службы следят за ситуацией, чтобы узнать, сколько вагнеровцев в результате окажется в Белоруссии», — передает слова Жарина польское издание wGospodarce. Также Жарин добавил, что прибывшие бойцы ЧВК уже разместились в полевых лагерях. Они начали проводить обучение белорусских военнослужащих. Ранее URA.RU писало, что президент Литвы Гитанас Науседа призывал усилить восточный фланг НАТО. Это нужно было из-за того, что в Белоруссию приехала часть бойцов ЧВК «Вагнер». Позже представители НАТО сообщили, что готовы обороняться от любой угрозы со стороны бойцов этого формирования. Альянс пристально следит за перемещением частной армии Евгения Пригожина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям