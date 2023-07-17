Путин заявил, что ждет конкретных предложений по безопасности Крымского моста

Президент России Владимир Путин ждет конкретных предложений по безопасности Крымского моста от министерств и силовых ведомств. Об этом он заявил в ходе заседания Совбеза, посвященного теракту на Крымском мосту 17 июля.
«Это уже второй теракт на Крымском мосту. Я жду от вас конкретных предложений, как повысить его безопасность», обратился Путин к участникам совещания. Трансляция велась в telegram-канале Кремля. Соответствующее поручение дано ФСБ, Следственному комитету, другим силовым ведомства. Они должны детально разобраться в случившемся.
Теракт на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. В результате удара дронов со стороны Украины погибла семья белгородцев, ехавшая в Крым на машине. Их дочь получила ранения и находится в больнице. Владимир Путин велел оказать ребенку, оставшемуся сиротой, и его родственникам всю необходимую помощь.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.