Путин заявил, что ждет конкретных предложений по безопасности Крымского моста

17 июля 2023 в 22:03 Размер текста - 17 +

Путин напомнил, что на Крымском мосту произошел уже второй теракт Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Президент России Владимир Путин ждет конкретных предложений по безопасности Крымского моста от министерств и силовых ведомств. Об этом он заявил в ходе заседания Совбеза, посвященного теракту на Крымском мосту 17 июля. «Это уже второй теракт на Крымском мосту. Я жду от вас конкретных предложений, как повысить его безопасность», обратился Путин к участникам совещания. Трансляция велась в telegram-канале Кремля. Соответствующее поручение дано ФСБ, Следственному комитету, другим силовым ведомства. Они должны детально разобраться в случившемся. Теракт на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. В результате удара дронов со стороны Украины погибла семья белгородцев, ехавшая в Крым на машине. Их дочь получила ранения и находится в больнице. Владимир Путин велел оказать ребенку, оставшемуся сиротой, и его родственникам всю необходимую помощь.

Президент России Владимир Путин ждет конкретных предложений по безопасности Крымского моста от министерств и силовых ведомств. Об этом он заявил в ходе заседания Совбеза, посвященного теракту на Крымском мосту 17 июля. «Это уже второй теракт на Крымском мосту. Я жду от вас конкретных предложений, как повысить его безопасность», обратился Путин к участникам совещания. Трансляция велась в telegram-канале Кремля. Соответствующее поручение дано ФСБ, Следственному комитету, другим силовым ведомства. Они должны детально разобраться в случившемся. Теракт на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. В результате удара дронов со стороны Украины погибла семья белгородцев, ехавшая в Крым на машине. Их дочь получила ранения и находится в больнице. Владимир Путин велел оказать ребенку, оставшемуся сиротой, и его родственникам всю необходимую помощь.