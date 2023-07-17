Путин заявил, что ждет конкретных предложений по безопасности Крымского моста

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Путин напомнил, что на Крымском мосту произошел уже второй теракт Фото:
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Взрыв на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин ждет конкретных предложений по безопасности Крымского моста от министерств и силовых ведомств. Об этом он заявил в ходе заседания Совбеза, посвященного теракту на Крымском мосту 17 июля.

«Это уже второй теракт на Крымском мосту. Я жду от вас конкретных предложений, как повысить его безопасность», обратился Путин к участникам совещания. Трансляция велась в telegram-канале Кремля. Соответствующее поручение дано ФСБ, Следственному комитету, другим силовым ведомства. Они должны детально разобраться в случившемся.

Теракт на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. В результате удара дронов со стороны Украины погибла семья белгородцев, ехавшая в Крым на машине. Их дочь получила ранения и находится в больнице. Владимир Путин велел оказать ребенку, оставшемуся сиротой, и его родственникам всю необходимую помощь.

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Президент России Владимир Путин ждет конкретных предложений по безопасности Крымского моста от министерств и силовых ведомств. Об этом он заявил в ходе заседания Совбеза, посвященного теракту на Крымском мосту 17 июля. «Это уже второй теракт на Крымском мосту. Я жду от вас конкретных предложений, как повысить его безопасность», обратился Путин к участникам совещания. Трансляция велась в telegram-канале Кремля. Соответствующее поручение дано ФСБ, Следственному комитету, другим силовым ведомства. Они должны детально разобраться в случившемся. Теракт на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. В результате удара дронов со стороны Украины погибла семья белгородцев, ехавшая в Крым на машине. Их дочь получила ранения и находится в больнице. Владимир Путин велел оказать ребенку, оставшемуся сиротой, и его родственникам всю необходимую помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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