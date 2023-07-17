Бастрыкин заинтересовался девочкой, которая выпила растворитель в свердловском детсаду

18 июля 2023 в 00:47 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин ждет доклада по инциденту с девочкой, которая выпила растворитель Фото: Пресс-служба Государственной Думы Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу девочки, которая выпила растворитель в детском саду в Серове (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предъявить доклад о происшествии с малолетней, которая выпила растворитель в детсаду в Серове. И.о. руководителю СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову нужно представить доклад о ходе доследственной проверки», — пишет пресс-служба СК РФ в Telegram. Трехлетняя девочка из Серова попала в больницу после того, как выпила растворитель в одном из детских садов Серова. Это произошло 12 июля. По данным свердловской прокуратуры, ребенок нашел растворитель в шкафчике в раздевалке, который положила воспитательница в мае после покраски игрового оборудования на участке. У девочки термический ожог ротовой полости. Следователи начали проверку в детском садике, по итогам которой решат, стоит ли возбуждать уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу девочки, которая выпила растворитель в детском саду в Серове (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предъявить доклад о происшествии с малолетней, которая выпила растворитель в детсаду в Серове. И.о. руководителю СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову нужно представить доклад о ходе доследственной проверки», — пишет пресс-служба СК РФ в Telegram. Трехлетняя девочка из Серова попала в больницу после того, как выпила растворитель в одном из детских садов Серова. Это произошло 12 июля. По данным свердловской прокуратуры, ребенок нашел растворитель в шкафчике в раздевалке, который положила воспитательница в мае после покраски игрового оборудования на участке. У девочки термический ожог ротовой полости. Следователи начали проверку в детском садике, по итогам которой решат, стоит ли возбуждать уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».