Бастрыкин заинтересовался девочкой, которая выпила растворитель в свердловском детсаду

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу девочки, которая выпила растворитель в детском саду в Серове (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предъявить доклад о происшествии с малолетней, которая выпила растворитель в детсаду в Серове. И.о. руководителю СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову нужно представить доклад о ходе доследственной проверки», — пишет пресс-служба СК РФ в Telegram.
Трехлетняя девочка из Серова попала в больницу после того, как выпила растворитель в одном из детских садов Серова. Это произошло 12 июля. По данным свердловской прокуратуры, ребенок нашел растворитель в шкафчике в раздевалке, который положила воспитательница в мае после покраски игрового оборудования на участке. У девочки термический ожог ротовой полости. Следователи начали проверку в детском садике, по итогам которой решат, стоит ли возбуждать уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
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