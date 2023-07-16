В Свердловской области девочка выпила растворитель в детском саду

Инцидент произошел в одном из детских садов Серова Фото: Размик Закарян © URA.RU

Трехлетняя девочка из Серова попала в больницу после того, как выпила растворитель. Инцидент произошел в одном из детских садов. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

«По предварительной информации, 12 июля около 11 часов ребенок, находясь в раздевалке детского сада, открыл шкафчик для одежды для утерянных вещей, откуда взял бутылек растворителя и отпил из него. При этом, по имеющейся информации, растворитель в шкафчик положила воспитательница в мае текущего года, а именно в период, когда красила игровое оборудование на участке», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Сейчас девочка находится в больнице, у нее термический ожог ротовой полости. Прокуратура начала проверку, во время которой оценит, насколько хорошо сотрудники детского сада соблюдали требования законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.