16 июля 2023

В Свердловской области девочка выпила растворитель в детском саду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, детский сад
Инцидент произошел в одном из детских садов Серова Фото:

Трехлетняя девочка из Серова попала в больницу после того, как выпила растворитель. Инцидент произошел в одном из детских садов. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

«По предварительной информации, 12 июля около 11 часов ребенок, находясь в раздевалке детского сада, открыл шкафчик для одежды для утерянных вещей, откуда взял бутылек растворителя и отпил из него. При этом, по имеющейся информации, растворитель в шкафчик положила воспитательница в мае текущего года, а именно в период, когда красила игровое оборудование на участке», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Сейчас девочка находится в больнице, у нее термический ожог ротовой полости. Прокуратура начала проверку, во время которой оценит, насколько хорошо сотрудники детского сада соблюдали требования законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трехлетняя девочка из Серова попала в больницу после того, как выпила растворитель. Инцидент произошел в одном из детских садов. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «По предварительной информации, 12 июля около 11 часов ребенок, находясь в раздевалке детского сада, открыл шкафчик для одежды для утерянных вещей, откуда взял бутылек растворителя и отпил из него. При этом, по имеющейся информации, растворитель в шкафчик положила воспитательница в мае текущего года, а именно в период, когда красила игровое оборудование на участке», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Сейчас девочка находится в больнице, у нее термический ожог ротовой полости. Прокуратура начала проверку, во время которой оценит, насколько хорошо сотрудники детского сада соблюдали требования законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...