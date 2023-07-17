Свердловский следком начал проверку в садике, где девочка выпила растворитель

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт, посвященный Дню Победы. Екатеринбург, ночь, реанимация, толпа, скорая помошь
Следователи выясняют обстоятельства инцидента в одном из детских садов Серова Фото:

В Серове (Свердловская область) Следственный комитет организовал проверку по факту инцидента в детском саду, где трехлетняя девочка выпила растворитель. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«В Серовский межрайонный следственный отдел СУ СКР поступила информация о том, что 12 июля в одном из детских садов в Серове произошел инцидент — малолетняя воспитанница учреждения употребила внутрь вещество, по предварительным данным, являющееся растворителем […] В связи с тем, что были поставлены жизнь и здоровье ребенка, организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении СК.

По итогам проверки будет принято решение, возбуждать или не возбуждать уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Ранее проверку по факту инцидента начала прокуратура. В ведомстве рассказывали, что ребенок нашел растворитель в шкафчике, где хранились потерянные вещи. Туда его поставила воспитательница, красившая на участке в детском саду снаряды.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Серове (Свердловская область) Следственный комитет организовал проверку по факту инцидента в детском саду, где трехлетняя девочка выпила растворитель. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «В Серовский межрайонный следственный отдел СУ СКР поступила информация о том, что 12 июля в одном из детских садов в Серове произошел инцидент — малолетняя воспитанница учреждения употребила внутрь вещество, по предварительным данным, являющееся растворителем […] В связи с тем, что были поставлены жизнь и здоровье ребенка, организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении СК. По итогам проверки будет принято решение, возбуждать или не возбуждать уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Ранее проверку по факту инцидента начала прокуратура. В ведомстве рассказывали, что ребенок нашел растворитель в шкафчике, где хранились потерянные вещи. Туда его поставила воспитательница, красившая на участке в детском саду снаряды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...