Свердловский следком начал проверку в садике, где девочка выпила растворитель

17 июля 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Следователи выясняют обстоятельства инцидента в одном из детских садов Серова Фото: Московец Илья © URA.RU В Серове (Свердловская область) Следственный комитет организовал проверку по факту инцидента в детском саду, где трехлетняя девочка выпила растворитель. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «В Серовский межрайонный следственный отдел СУ СКР поступила информация о том, что 12 июля в одном из детских садов в Серове произошел инцидент — малолетняя воспитанница учреждения употребила внутрь вещество, по предварительным данным, являющееся растворителем […] В связи с тем, что были поставлены жизнь и здоровье ребенка, организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении СК. По итогам проверки будет принято решение, возбуждать или не возбуждать уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Ранее проверку по факту инцидента начала прокуратура. В ведомстве рассказывали, что ребенок нашел растворитель в шкафчике, где хранились потерянные вещи. Туда его поставила воспитательница, красившая на участке в детском саду снаряды.

В Серове (Свердловская область) Следственный комитет организовал проверку по факту инцидента в детском саду, где трехлетняя девочка выпила растворитель. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «В Серовский межрайонный следственный отдел СУ СКР поступила информация о том, что 12 июля в одном из детских садов в Серове произошел инцидент — малолетняя воспитанница учреждения употребила внутрь вещество, по предварительным данным, являющееся растворителем […] В связи с тем, что были поставлены жизнь и здоровье ребенка, организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении СК. По итогам проверки будет принято решение, возбуждать или не возбуждать уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Ранее проверку по факту инцидента начала прокуратура. В ведомстве рассказывали, что ребенок нашел растворитель в шкафчике, где хранились потерянные вещи. Туда его поставила воспитательница, красившая на участке в детском саду снаряды.