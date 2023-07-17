Полянский на Совбезе ООН пристыдил Запад за отказ осудить теракт на Крымском мосту

18 июля 2023 в 02:38 Размер текста - 17 +

Полянский допустил причастность британских спецслужб к теракту на Крымском мосту Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский возмущен отсутствием негативной реакции Запада на террористический акт, совершенный Украиной на Крымском мосту. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности ООН по Украине. «Россия не услышала осуждения акта терроризма (подрыв Крымского моста) со стороны кого-либо из западных спонсоров Киевского режима», — сказал Полянский во время выступления на Совбезе ООН, трансляция велась на официальном сайте организации . Он добавил, что необходимо выяснить были ли вовлечены британские спецслужбы в подготовку этого теракта. Так как есть много фактов, которые на это указывают. Ранее сообщалось, что ночью 17 июля была совершена террористическая атака на Крымский мост. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, комментируя эту ситуацию заявил, что Киев сам принимает решения как действовать в ходе конфликта. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уклонился от ответа на вопрос журналиста о причастности Украины к атаке на Крымский мост.

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский возмущен отсутствием негативной реакции Запада на террористический акт, совершенный Украиной на Крымском мосту. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности ООН по Украине. «Россия не услышала осуждения акта терроризма (подрыв Крымского моста) со стороны кого-либо из западных спонсоров Киевского режима», — сказал Полянский во время выступления на Совбезе ООН, трансляция велась на официальном сайте организации. Он добавил, что необходимо выяснить были ли вовлечены британские спецслужбы в подготовку этого теракта. Так как есть много фактов, которые на это указывают. Ранее сообщалось, что ночью 17 июля была совершена террористическая атака на Крымский мост. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, комментируя эту ситуацию заявил, что Киев сам принимает решения как действовать в ходе конфликта. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уклонился от ответа на вопрос журналиста о причастности Украины к атаке на Крымский мост.