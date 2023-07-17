17 июля 2023

Блинкен переложил ответственность за теракт в Крыму на Киев

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен, stock
Блинкен посчитал, что решения остаются за Украиной Фото:
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Взрыв на Крымском мосту

Киев сам должен решать, как вести военные действия. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, комментируя террористическую атаку на Крымский мост.

«Могу сказать в целом, что, конечно, Украина должна решать, как она [действует в ходе конфликта]», — сказал Блинкен во время брифинга для журналистов. Так он прокомментировал теракт на Крымском мосту.

Теракт на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. В результате было повреждено дорожное полотно. Власти Крыма сочли действия Украины актом терроризма. Президент России Владимир Путин заявил о подготовке Минобороны страны ответа на эту атаку, передает RT.

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Киев сам должен решать, как вести военные действия. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, комментируя террористическую атаку на Крымский мост. «Могу сказать в целом, что, конечно, Украина должна решать, как она [действует в ходе конфликта]», — сказал Блинкен во время брифинга для журналистов. Так он прокомментировал теракт на Крымском мосту. Теракт на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. В результате было повреждено дорожное полотно. Власти Крыма сочли действия Украины актом терроризма. Президент России Владимир Путин заявил о подготовке Минобороны страны ответа на эту атаку, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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