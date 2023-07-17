Блинкен переложил ответственность за теракт в Крыму на Киев

18 июля 2023 в 00:11 Размер текста - 17 +

Блинкен посчитал, что решения остаются за Украиной Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Киев сам должен решать, как вести военные действия. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, комментируя террористическую атаку на Крымский мост. «Могу сказать в целом, что, конечно, Украина должна решать, как она [действует в ходе конфликта]», — сказал Блинкен во время брифинга для журналистов. Так он прокомментировал теракт на Крымском мосту. Теракт на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. В результате было повреждено дорожное полотно. Власти Крыма сочли действия Украины актом терроризма. Президент России Владимир Путин заявил о подготовке Минобороны страны ответа на эту атаку, передает RT.

Киев сам должен решать, как вести военные действия. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, комментируя террористическую атаку на Крымский мост. «Могу сказать в целом, что, конечно, Украина должна решать, как она [действует в ходе конфликта]», — сказал Блинкен во время брифинга для журналистов. Так он прокомментировал теракт на Крымском мосту. Теракт на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. В результате было повреждено дорожное полотно. Власти Крыма сочли действия Украины актом терроризма. Президент России Владимир Путин заявил о подготовке Минобороны страны ответа на эту атаку, передает RT.