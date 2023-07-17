17 июля 2023

Кулеба ушел от ответа на вопрос о причастности ВСУ к теракту на Крымском мосту

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, ферма моста
Кулеба узнал о теракте на Крымском мосту в СМИ Фото:
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Взрыв на Крымском мосту

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оставил без ответа вопрос журналиста о причастности Киева к атаке на Крымский мост. Он заявил, что сам всю информацию узнает исключительно из СМИ.

«Я сейчас в поездке, у меня нет доступа к секретной информации, пока я в Нью-Йорке. Все, что я знаю о мосте — это то, что я узнал из заголовков», — сказал Кулеба на соответствующий вопрос журналиста. Его слова передает РИА Новости.

Теракт на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. В результате удара дронов со стороны Украины погибла семья белгородцев, ехавшая в Крым на своем автомобиле. Госсекретарь США Энтони Блинкен переложил ответственность за случившееся на Киев. Как он заявил во время брифинга для журналистов, Украина сама должна решать, как вести военные действия.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оставил без ответа вопрос журналиста о причастности Киева к атаке на Крымский мост. Он заявил, что сам всю информацию узнает исключительно из СМИ. «Я сейчас в поездке, у меня нет доступа к секретной информации, пока я в Нью-Йорке. Все, что я знаю о мосте — это то, что я узнал из заголовков», — сказал Кулеба на соответствующий вопрос журналиста. Его слова передает РИА Новости. Теракт на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. В результате удара дронов со стороны Украины погибла семья белгородцев, ехавшая в Крым на своем автомобиле. Госсекретарь США Энтони Блинкен переложил ответственность за случившееся на Киев. Как он заявил во время брифинга для журналистов, Украина сама должна решать, как вести военные действия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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