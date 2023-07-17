Кулеба ушел от ответа на вопрос о причастности ВСУ к теракту на Крымском мосту

18 июля 2023 в 02:06 Размер текста - 17 +

Кулеба узнал о теракте на Крымском мосту в СМИ Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оставил без ответа вопрос журналиста о причастности Киева к атаке на Крымский мост. Он заявил, что сам всю информацию узнает исключительно из СМИ. «Я сейчас в поездке, у меня нет доступа к секретной информации, пока я в Нью-Йорке. Все, что я знаю о мосте — это то, что я узнал из заголовков», — сказал Кулеба на соответствующий вопрос журналиста. Его слова передает РИА Новости. Теракт на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. В результате удара дронов со стороны Украины погибла семья белгородцев, ехавшая в Крым на своем автомобиле. Госсекретарь США Энтони Блинкен переложил ответственность за случившееся на Киев. Как он заявил во время брифинга для журналистов, Украина сама должна решать, как вести военные действия.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оставил без ответа вопрос журналиста о причастности Киева к атаке на Крымский мост. Он заявил, что сам всю информацию узнает исключительно из СМИ. «Я сейчас в поездке, у меня нет доступа к секретной информации, пока я в Нью-Йорке. Все, что я знаю о мосте — это то, что я узнал из заголовков», — сказал Кулеба на соответствующий вопрос журналиста. Его слова передает РИА Новости. Теракт на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. В результате удара дронов со стороны Украины погибла семья белгородцев, ехавшая в Крым на своем автомобиле. Госсекретарь США Энтони Блинкен переложил ответственность за случившееся на Киев. Как он заявил во время брифинга для журналистов, Украина сама должна решать, как вести военные действия.