Посол Антонов раскрыл, зачем США отправляют бомбы Киеву

Посол Антонов: США хотят использовать Украину для утилизации старого оружия

18 июля 2023 в 04:35 Размер текста - 17 +

Посол Антонов считает, что США превратят Украину в «могильник» Фото: 2nd Lt. Gabriel Jenko / U.S. Department of Defense Отказ Соединенных Штатов от восполнения запасов кассетных боеприпасов после их поставок Вооруженным силам Украине (ВСУ) говорит о том, что Вашингтон хочет использовать Украину для утилизации своих устаревших арсеналов. Такое предположение сделал посол России в США Анатолий Антонов. «Обратили внимание на высказывания [Госдепартамента], что [США] не собираются восполнять собственные запасы кассетных боеприпасов взамен переданных Киеву. Такая позиция как нельзя лучше демонстрирует истинное отношение США к Украине. Вашингтон хочет использовать республику для утилизации старого оружия», — сказал Антонов, его слова опубликованы в telegram-канале посольства России в Вашингтоне. Посол также отметил, что для некогда богатая и плодородная часть СССР превратиться после действий США в «могильник», где жить будет невозможно. Ранее в Вашингтоне объявили о передаче ВСУ кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин заявил в ответ на это, что при использовании Украиной такого рода оружия Россия будет способна ответить аналогичным образом.

Отказ Соединенных Штатов от восполнения запасов кассетных боеприпасов после их поставок Вооруженным силам Украине (ВСУ) говорит о том, что Вашингтон хочет использовать Украину для утилизации своих устаревших арсеналов. Такое предположение сделал посол России в США Анатолий Антонов. «Обратили внимание на высказывания [Госдепартамента], что [США] не собираются восполнять собственные запасы кассетных боеприпасов взамен переданных Киеву. Такая позиция как нельзя лучше демонстрирует истинное отношение США к Украине. Вашингтон хочет использовать республику для утилизации старого оружия», — сказал Антонов, его слова опубликованы в telegram-канале посольства России в Вашингтоне. Посол также отметил, что для некогда богатая и плодородная часть СССР превратиться после действий США в «могильник», где жить будет невозможно. Ранее в Вашингтоне объявили о передаче ВСУ кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин заявил в ответ на это, что при использовании Украиной такого рода оружия Россия будет способна ответить аналогичным образом.