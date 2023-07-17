17 июля 2023

Посол Антонов раскрыл, зачем США отправляют бомбы Киеву

Посол Антонов: США хотят использовать Украину для утилизации старого оружия
© Служба новостей «URA.RU»
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Посол Антонов считает, что США превратят Украину в «могильник» Фото:

Отказ Соединенных Штатов от восполнения запасов кассетных боеприпасов после их поставок Вооруженным силам Украине (ВСУ) говорит о том, что Вашингтон хочет использовать Украину для утилизации своих устаревших арсеналов. Такое предположение сделал посол России в США Анатолий Антонов.

«Обратили внимание на высказывания [Госдепартамента], что [США] не собираются восполнять собственные запасы кассетных боеприпасов взамен переданных Киеву. Такая позиция как нельзя лучше демонстрирует истинное отношение США к Украине. Вашингтон хочет использовать республику для утилизации старого оружия», — сказал Антонов, его слова опубликованы в telegram-канале посольства России в Вашингтоне. Посол также отметил, что для некогда богатая и плодородная часть СССР превратиться после действий США в «могильник», где жить будет невозможно.

Ранее в Вашингтоне объявили о передаче ВСУ кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин заявил в ответ на это, что при использовании Украиной такого рода оружия Россия будет способна ответить аналогичным образом.

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Отказ Соединенных Штатов от восполнения запасов кассетных боеприпасов после их поставок Вооруженным силам Украине (ВСУ) говорит о том, что Вашингтон хочет использовать Украину для утилизации своих устаревших арсеналов. Такое предположение сделал посол России в США Анатолий Антонов. «Обратили внимание на высказывания [Госдепартамента], что [США] не собираются восполнять собственные запасы кассетных боеприпасов взамен переданных Киеву. Такая позиция как нельзя лучше демонстрирует истинное отношение США к Украине. Вашингтон хочет использовать республику для утилизации старого оружия», — сказал Антонов, его слова опубликованы в telegram-канале посольства России в Вашингтоне. Посол также отметил, что для некогда богатая и плодородная часть СССР превратиться после действий США в «могильник», где жить будет невозможно. Ранее в Вашингтоне объявили о передаче ВСУ кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин заявил в ответ на это, что при использовании Украиной такого рода оружия Россия будет способна ответить аналогичным образом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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