Белый дом ответил на вопрос о запасах кассетных бомб

США не будут восстанавливать собственный запас кассетных боеприпасов взамен отправленных Киеву. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Текущий план не заключается в пополнении национального запаса кассетных бомб», — заявил Салливан в беседе с NBC, его слова приводит американское издание The Hill. Он отметил, что власти США будут пополнять запасы традиционных боеприпасов.
США не будут восстанавливать собственный запас кассетных боеприпасов взамен отправленных Киеву. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Текущий план не заключается в пополнении национального запаса кассетных бомб», — заявил Салливан в беседе с NBC, его слова приводит американское издание The Hill. Он отметил, что власти США будут пополнять запасы традиционных боеприпасов. 7 июля Белый дом сообщил о передаче Украине кассетных боеприпасов, передает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае использования ВСУ кассетных боеприпасов со стороны Россия может ответить аналогичным образом.