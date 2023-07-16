Белый дом ответил на вопрос о запасах кассетных бомб

Белый дом: США не будут пополнять свой запас кассетных боеприпасов
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Джейк Салливан сообщил, что США не будут пополнять свои запасы кассетными боеприпасами Фото:
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США не будут восстанавливать собственный запас кассетных боеприпасов взамен отправленных Киеву. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Текущий план не заключается в пополнении национального запаса кассетных бомб», — заявил Салливан в беседе с NBC, его слова приводит американское издание The Hill. Он отметил, что власти США будут пополнять запасы традиционных боеприпасов.

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7 июля Белый дом сообщил о передаче Украине кассетных боеприпасов, передает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае использования ВСУ кассетных боеприпасов со стороны Россия может ответить аналогичным образом.

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США не будут восстанавливать собственный запас кассетных боеприпасов взамен отправленных Киеву. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Текущий план не заключается в пополнении национального запаса кассетных бомб», — заявил Салливан в беседе с NBC, его слова приводит американское издание The Hill. Он отметил, что власти США будут пополнять запасы традиционных боеприпасов. 7 июля Белый дом сообщил о передаче Украине кассетных боеприпасов, передает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае использования ВСУ кассетных боеприпасов со стороны Россия может ответить аналогичным образом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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