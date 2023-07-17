GT: США в отчаянии отправляют на Украину кассетные боеприпасы

18 июля 2023 в 08:40 Размер текста - 17 +

Передача кассетных снарядов не сделает Украину и США сильнее, подчеркнул Брайан Берлетик Фото: 2nd Lt. Gabriel Jenko / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США ведут опосредованную войну с РФ, в которой проигрывают. В связи с этим Штаты отчаянно продолжают высылать Украине запрещенные кассетные боеприпасы. Но данное решение не сделает Вашингтон или Киев сильнее. С такой позицией выступил бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США, аналитик Брайан Берлетик. «Решение [о передаче кассетных снарядов] принимается из-за отчаяния Вашингтона продолжать свою опосредованную войну с Россией, чтобы не признать поражение. <…> Передача запрещенных боеприпасов на Украину не является взвешенным решением. <…> В конечном итоге решение США о передаче кассетных боеприпасов не сделает Киев или сам Вашингтон сильнее», — подчеркнул Брайан Берлетик. Его мнение опубликовано в китайской газете Global Times. Берлетик пояснил, что своими действиями США уничтожат Украину и превратят страну в «еще один Ирак», погребенный под кассетными снарядами. Аналитик иронично отметил, что таким образом США поддерживают «международный порядок». На самом же деле, уточнил экс-военнослужащий, Вашингтон продолжает эскалацию конфликта из-за своих геополитических амбиций. В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов считает, что передавая запрещенные боеприпасы Украине, Вашингтон на самом деле утилизирует свой устаревший арсенал, пишет RT. Глава Пентагона Ллойд Остин не отрицает, что поставки кассетных снарядов Украине принесут угрозу всему мирному населению Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что его страна имеет право использовать «зеркальные меры» против ВСУ, сообщает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США ведут опосредованную войну с РФ, в которой проигрывают. В связи с этим Штаты отчаянно продолжают высылать Украине запрещенные кассетные боеприпасы. Но данное решение не сделает Вашингтон или Киев сильнее. С такой позицией выступил бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США, аналитик Брайан Берлетик. «Решение [о передаче кассетных снарядов] принимается из-за отчаяния Вашингтона продолжать свою опосредованную войну с Россией, чтобы не признать поражение. <…> Передача запрещенных боеприпасов на Украину не является взвешенным решением. <…> В конечном итоге решение США о передаче кассетных боеприпасов не сделает Киев или сам Вашингтон сильнее», — подчеркнул Брайан Берлетик. Его мнение опубликовано в китайской газете Global Times. Берлетик пояснил, что своими действиями США уничтожат Украину и превратят страну в «еще один Ирак», погребенный под кассетными снарядами. Аналитик иронично отметил, что таким образом США поддерживают «международный порядок». На самом же деле, уточнил экс-военнослужащий, Вашингтон продолжает эскалацию конфликта из-за своих геополитических амбиций. В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов считает, что передавая запрещенные боеприпасы Украине, Вашингтон на самом деле утилизирует свой устаревший арсенал, пишет RT. Глава Пентагона Ллойд Остин не отрицает, что поставки кассетных снарядов Украине принесут угрозу всему мирному населению Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что его страна имеет право использовать «зеркальные меры» против ВСУ, сообщает Life.