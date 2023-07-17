Минобороны РФ назвало попыткой теракта ночные атаки БПЛА по Крыму

18 июля 2023 в 09:42 Размер текста - 17 +

Попытка ВСУ атаковать Крым при помощи БПЛА — это террористический акт, отметили в Минобороны РФ Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Попытка Киева в ночь на 18 июля атаковать Крым при помощи 28 беспилотников является террористическим актом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 28 БПЛА по объектам на территории Крыма», — подчеркнули в военном российском ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале МО РФ. Украина пыталась атаковать полуостров ночью 18 июля. Отмечается, что в ходе вражеской атаки по Республике никто не пострадал и российские средства ПВО и РЭБ успешно отбили беспилотники.

Попытка Киева в ночь на 18 июля атаковать Крым при помощи 28 беспилотников является террористическим актом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 28 БПЛА по объектам на территории Крыма», — подчеркнули в военном российском ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале МО РФ. Украина пыталась атаковать полуостров ночью 18 июля. Отмечается, что в ходе вражеской атаки по Республике никто не пострадал и российские средства ПВО и РЭБ успешно отбили беспилотники.