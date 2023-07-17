17 июля 2023

Минобороны РФ назвало попыткой теракта ночные атаки БПЛА по Крыму

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Виды Крыма. Крым, море, севастополь, балаклава, отпуск, отдых, юг, туризм
Попытка ВСУ атаковать Крым при помощи БПЛА — это террористический акт, отметили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Попытка Киева в ночь на 18 июля атаковать Крым при помощи 28 беспилотников является террористическим актом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 28 БПЛА по объектам на территории Крыма», — подчеркнули в военном российском ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале МО РФ.

Украина пыталась атаковать полуостров ночью 18 июля. Отмечается, что в ходе вражеской атаки по Республике никто не пострадал и российские средства ПВО и РЭБ успешно отбили беспилотники.

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Попытка Киева в ночь на 18 июля атаковать Крым при помощи 28 беспилотников является террористическим актом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 28 БПЛА по объектам на территории Крыма», — подчеркнули в военном российском ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале МО РФ. Украина пыталась атаковать полуостров ночью 18 июля. Отмечается, что в ходе вражеской атаки по Республике никто не пострадал и российские средства ПВО и РЭБ успешно отбили беспилотники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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