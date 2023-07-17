Минобороны РФ назвало попыткой теракта ночные атаки БПЛА по Крыму

Попытка ВСУ атаковать Крым при помощи БПЛА — это террористический акт, отметили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Попытка Киева в ночь на 18 июля атаковать Крым при помощи 28 беспилотников является террористическим актом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 28 БПЛА по объектам на территории Крыма», — подчеркнули в военном российском ведомстве. Сообщение опубликовано в
Украина пыталась атаковать полуостров ночью 18 июля. Отмечается, что в ходе вражеской атаки по Республике никто не пострадал и российские средства ПВО и РЭБ успешно отбили беспилотники.
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