Тюменские депутаты отказались урезать зарплату себе и губернатору

Общественники предложили понизить зарплату губернатора до 146 тыс. рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутаты Тюменской областной думы отказались дать ход инициативе по сокращению размера зарплат главы региона и парламентариев. Решение было принято 6 декабря на заседании думского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. С законодательной инициативой выступила группа тюменцев по главе с общественником Владимиром Осейчуком.

«Зарплату депутатов Тюменской областной думы, работающих на постоянной профессиональной основе, губернатора следует увязать с главным измеряемым результатом их деятельности — минимальным размером оплаты труда в Тюменской области», — говорится в законопроекте (имеется в распоряжении редакции). С 1 января 2023 года МРОТ в регионе составит 16242 рубля.

Инициатива предполагает, что губернатор не может получать в месяц больше девяти МРОТ в регионе (146178 рублей в 2023 году — прим. ред). Зарплату председателя Тюменской облдумы предлагается ограничить восемью МРОТ (129936 рублей), рядового депутата регионального парламента — пятью МРОТ (81210 рублей).

Комментируя законопроект замглавы комитета по госстроительству Владимир Фомин отметил, что на документ поступили отрицательные отзывы от правового и экономического управлений облдумы. Кроме того, в решении комитета указано, что он не отвечает определенным требованиям закона Тюменской области «О гражданской законодательной инициативе», так как «содержит вопросы об изменении финансовых обязательств Тюменской области».

Для того, чтобы инициатива была рассмотрена областной думой, члены комитета должны были зарегистрировать инициативную группу граждан, выступивших с законопроектом. Большинством голосов депутаты отказали группе в регистрации. Сам Осейчук был, по словам депутата Фомина, приглашен на заседание, но не явился.

Ранее агентство писало, что доход губернатора Тюменской области Александра Моора в 2021 году составил более 16,6 млн рублей. Экс-спикер регионального парламента Сергей Корепанов заработал за тот же период 18,3 млн рублей.