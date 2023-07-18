Губернатор ХМАО Комарова вернулась из зоны СВО. Фото

18 июля 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Губернатор Югры Наталья Комарова вернулась из зоны СВО, куда ездила с гуманитарной миссией Фото: Центр социальных медиа Югры Губернатор ХМАО Наталья Комарова вернулась из поездки по воинским частям в зоне проведения спецоперации. Вместе с руководителем Гуманитарного добровольческого корпуса Эдуардом Логиновым глава региона навестила военнослужащих югорчан, подразделения Росгвардии и побывала в госпитале. В своем telegram-канале глава региона написала, что передала гуманитарную помощь и военную технику бойцам. «В эти выходные вместе с председателем автономной некоммерческой организации „Гуманитарный добровольческий корпус“ Эдуардом Логиновым работала с нашими мобилизованными, добровольцами, контрактниками, сотрудниками подразделений правоохранительных органов. На Запорожском направлении встретилась с военнослужащими. Бойцы обеспечены продуктами, всем необходимым. Передают привет семьям — родителям, супругам, детям. Признались — поддержка из дома важна, иногда необходима», — сообщила Комарова. По словам главы региона, медперсонал Окружного военного клинического госпиталя Министерства обороны России обеспечен всем необходимым. «От вас, уважаемые югорчане, передала гуманитарную помощь. Заместитель командующего восточным военным округом по военно-политической работе поблагодарил за помощь, поддержку госпиталя», — добавила губернатор. Комарова передала отрядам управления Росгвардии по ХМАО, которые находятся в зоне СВО и обеспечивают там общественный порядок, квадрокоптеры, гумпомощь, письма и рисунки детей. Подразделение ВКС получило автомобиль, который купил для бойцов предприниматель Константин Волошин из Пыть-Яха. Также бойцы получили тепловизоры и противодроновые ружья. «Военнослужащие интересовались мерами поддержки, которые принимаются в регионе. Сейчас мы работаем над решением Правительства округа по обеспечению жильем участников СВО», — прокомментировала губернатор. Ранее URA.RU писало, что губернатор Комарова обратилась к министру обороны РФ Сергею Шойгу. Она сделала это ради спасения мобилизованных югорчан. Губернатор ХМАО Наталья Комарова передала бойцам письма и рисунки детей Фото: telegram-канал Натальи Комаровой Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вернулась из поездки по воинским частям в зоне проведения спецоперации. Вместе с руководителем Гуманитарного добровольческого корпуса Эдуардом Логиновым глава региона навестила военнослужащих югорчан, подразделения Росгвардии и побывала в госпитале. В своем telegram-канале глава региона написала, что передала гуманитарную помощь и военную технику бойцам. «В эти выходные вместе с председателем автономной некоммерческой организации „Гуманитарный добровольческий корпус“ Эдуардом Логиновым работала с нашими мобилизованными, добровольцами, контрактниками, сотрудниками подразделений правоохранительных органов. На Запорожском направлении встретилась с военнослужащими. Бойцы обеспечены продуктами, всем необходимым. Передают привет семьям — родителям, супругам, детям. Признались — поддержка из дома важна, иногда необходима», — сообщила Комарова. По словам главы региона, медперсонал Окружного военного клинического госпиталя Министерства обороны России обеспечен всем необходимым. «От вас, уважаемые югорчане, передала гуманитарную помощь. Заместитель командующего восточным военным округом по военно-политической работе поблагодарил за помощь, поддержку госпиталя», — добавила губернатор. Комарова передала отрядам управления Росгвардии по ХМАО, которые находятся в зоне СВО и обеспечивают там общественный порядок, квадрокоптеры, гумпомощь, письма и рисунки детей. Подразделение ВКС получило автомобиль, который купил для бойцов предприниматель Константин Волошин из Пыть-Яха. Также бойцы получили тепловизоры и противодроновые ружья. «Военнослужащие интересовались мерами поддержки, которые принимаются в регионе. Сейчас мы работаем над решением Правительства округа по обеспечению жильем участников СВО», — прокомментировала губернатор. Ранее URA.RU писало, что губернатор Комарова обратилась к министру обороны РФ Сергею Шойгу. Она сделала это ради спасения мобилизованных югорчан.