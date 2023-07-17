В ЯНАО водитель автобуса забыл ребенка с велосипедом на остановке

18 июля 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

В Надыме водитель автобуса не хотел пускать в салон ребенка с велосипедом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Надыме (ЯНАО) пассажирка вступила в конфликт с водителем автобуса второго маршрута, из-за того, что он закрыл двери перед ее сыном с велосипедом. Об этом сообщил надымчанин, ставший очевидцем происшествия. «На „Олимпийском“ в автобус заходит женщина с коляской, дверь за ней резко закрылась. Женщина начала возмущаться, потому что на остановке остался ее ребенок с велосипедом. Водитель долго не впускал, но после препирательств, все-таки открыл и впустил ребенка», — сообщает очевидец происшествия в группе «Злой и добрый Надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, водитель предложил ребенку ехать на велосипеде самостоятельно, так как на дворе лето. Пассажирка вступилась за сына и поругалась с водителем. «То, что ребенок остался на остановке, вина матери, она должна была вместе с ним пройти», — прокомментировала пост Фаина. «С коляской идти неудобно, еще ребенка с велосипедом тащить. Водитель обязан был подождать», — вступилась за пассажирку Диана. Корреспондент агентства направил запрос в адрес дирекции муниципального автотранспортного предприятия, с просьбой прокомментировать данную ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

В Надыме (ЯНАО) пассажирка вступила в конфликт с водителем автобуса второго маршрута, из-за того, что он закрыл двери перед ее сыном с велосипедом. Об этом сообщил надымчанин, ставший очевидцем происшествия. «На „Олимпийском“ в автобус заходит женщина с коляской, дверь за ней резко закрылась. Женщина начала возмущаться, потому что на остановке остался ее ребенок с велосипедом. Водитель долго не впускал, но после препирательств, все-таки открыл и впустил ребенка», — сообщает очевидец происшествия в группе «Злой и добрый Надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, водитель предложил ребенку ехать на велосипеде самостоятельно, так как на дворе лето. Пассажирка вступилась за сына и поругалась с водителем. «То, что ребенок остался на остановке, вина матери, она должна была вместе с ним пройти», — прокомментировала пост Фаина. «С коляской идти неудобно, еще ребенка с велосипедом тащить. Водитель обязан был подождать», — вступилась за пассажирку Диана. Корреспондент агентства направил запрос в адрес дирекции муниципального автотранспортного предприятия, с просьбой прокомментировать данную ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.