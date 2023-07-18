Мишустин отметил «Уралвагонзавод», который поставил армии танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М

18 июля 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

Выпускаемая УВЗ бронетехника востребована при выполнении задач СВО Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр России Михаил Мишустин похвалил «Уралвагонзавод» за наращивание производства военной техники. Он отметил танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М, двигатели для которых делает челябинский завод «ЧТЗ-Уралтрак». Все это он озвучил на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России. «„Уралвагонзавод“ уже отгрузил плановую партию танков Т-90М „Прорыв“ и Т-72Б3М. За последний год предприятие набрало хороший темп, нарастило производство более чем в три раза. Выпускаемая бронетехника особенно востребована при выполнении задач СВО», — заявил Мишустин. Его выступление опубликовано на youtube-канале российского правительства. Предприятие «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») поставило министерству обороны РФ очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Как отметил гендиректор концерна Александр Потапов, каждую партию сотрудники УВЗ модернизируют и улучшают.

Премьер-министр России Михаил Мишустин похвалил «Уралвагонзавод» за наращивание производства военной техники. Он отметил танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М, двигатели для которых делает челябинский завод «ЧТЗ-Уралтрак». Все это он озвучил на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России. «„Уралвагонзавод“ уже отгрузил плановую партию танков Т-90М „Прорыв“ и Т-72Б3М. За последний год предприятие набрало хороший темп, нарастило производство более чем в три раза. Выпускаемая бронетехника особенно востребована при выполнении задач СВО», — заявил Мишустин. Его выступление опубликовано на youtube-канале российского правительства. Предприятие «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») поставило министерству обороны РФ очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Как отметил гендиректор концерна Александр Потапов, каждую партию сотрудники УВЗ модернизируют и улучшают.