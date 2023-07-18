Мишустин отметил «Уралвагонзавод», который поставил армии танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М

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Парад Победы на площади 1905 года. Екатеринбург, военная техника, парад победы, 75лет победы, т-90м
Выпускаемая УВЗ бронетехника востребована при выполнении задач СВО Фото:
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Премьер-министр России Михаил Мишустин похвалил «Уралвагонзавод» за наращивание производства военной техники. Он отметил танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М, двигатели для которых делает челябинский завод «ЧТЗ-Уралтрак». Все это он озвучил на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.

«„Уралвагонзавод“ уже отгрузил плановую партию танков Т-90М „Прорыв“ и Т-72Б3М. За последний год предприятие набрало хороший темп, нарастило производство более чем в три раза. Выпускаемая бронетехника особенно востребована при выполнении задач СВО», — заявил Мишустин. Его выступление опубликовано на youtube-канале российского правительства.

Предприятие «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») поставило министерству обороны РФ очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Как отметил гендиректор концерна Александр Потапов, каждую партию сотрудники УВЗ модернизируют и улучшают.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин похвалил «Уралвагонзавод» за наращивание производства военной техники. Он отметил танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М, двигатели для которых делает челябинский завод «ЧТЗ-Уралтрак». Все это он озвучил на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России. «„Уралвагонзавод“ уже отгрузил плановую партию танков Т-90М „Прорыв“ и Т-72Б3М. За последний год предприятие набрало хороший темп, нарастило производство более чем в три раза. Выпускаемая бронетехника особенно востребована при выполнении задач СВО», — заявил Мишустин. Его выступление опубликовано на youtube-канале российского правительства. Предприятие «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») поставило министерству обороны РФ очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Как отметил гендиректор концерна Александр Потапов, каждую партию сотрудники УВЗ модернизируют и улучшают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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