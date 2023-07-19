Глава Общественного совета при Минприроды раскрыл, как власти подготовились ко второй волне пожаров

Глава Общественного совета при Минприроды заявил, что вторую волну лесных пожаров нельзя предотвратить

19 июля 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Для оперативного тушения лесных пожаров власти упростили процедуру ввода ЧС, отметил Александр Закондырин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В рамках подготовки ко второй волне пожаров, которая начинается в середине-конце июля, власти сократили зоны контроля, которые обычно не тушили, а также усилили мониторинг и привлекли новых сотрудников. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин. При этом, по его словам, предотвратить пожары полностью невозможно. «Практически за последнее время изменилось две вещи: мы сильно сократили так называемые зоны контроля, это территории, которые обычно не тушили. Это труднодоступные места или если расчетная сумма тушения была больше, чем стоимость вреда, который был причинен лесным пожаром, то есть стоимость самих лесных насаждений. У нас такого рода территории было достаточно много, более 50% территории лесного фонда. Мы стали гораздо больше мониторить и тушить пожары, которые не подходят к территории населенных пунктов, это удалось добиться за счет привлечения дополнительного количества сотрудников, дополнительное количество техники было закуплено», — заявил Александр Закондырин. Статья по теме Россию ждет вторая волна пожаров Также для тушения пожаров упростили процедуру ввода режима ЧС (чрезвычайной ситуации), что позволяет регионам быстрее привлечь федеральные ведомства на помощь. «Сейчас процедура режима ЧС, который вводится в ситуации, когда начинаются лесные пожары, упростилась. Процедура была достаточно сложная, нужно было достаточно много пройти, чтобы в случае пожара, мы начали реагировать, тратить федеральные усилия для этой цели. Сейчас это все упростилось и практически в режиме ручного управления, в режиме онлайн, когда возникает реально сложная пожароопасная ситуация в одном из регионов, то федеральные силы по пожаротушению переключаются туда, увеличивается группировка, перебрасывается дополнительная техника», — отметил он. Однако любые усилия не смогут предотвратить пожары полностью. «К сожалению, лесные пожары природного свойства ежегодно бывают. Мы должны быть готовы. В любом случае какое-то количество территории будет пройдено огнем, и мы должны оперативно это локализовать в точке сокращения объема этой территории, для того, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность граждан, которые проживают на этой территории», — уверен Александр Закондырин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В рамках подготовки ко второй волне пожаров, которая начинается в середине-конце июля, власти сократили зоны контроля, которые обычно не тушили, а также усилили мониторинг и привлекли новых сотрудников. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин. При этом, по его словам, предотвратить пожары полностью невозможно. «Практически за последнее время изменилось две вещи: мы сильно сократили так называемые зоны контроля, это территории, которые обычно не тушили. Это труднодоступные места или если расчетная сумма тушения была больше, чем стоимость вреда, который был причинен лесным пожаром, то есть стоимость самих лесных насаждений. У нас такого рода территории было достаточно много, более 50% территории лесного фонда. Мы стали гораздо больше мониторить и тушить пожары, которые не подходят к территории населенных пунктов, это удалось добиться за счет привлечения дополнительного количества сотрудников, дополнительное количество техники было закуплено», — заявил Александр Закондырин. Также для тушения пожаров упростили процедуру ввода режима ЧС (чрезвычайной ситуации), что позволяет регионам быстрее привлечь федеральные ведомства на помощь. «Сейчас процедура режима ЧС, который вводится в ситуации, когда начинаются лесные пожары, упростилась. Процедура была достаточно сложная, нужно было достаточно много пройти, чтобы в случае пожара, мы начали реагировать, тратить федеральные усилия для этой цели. Сейчас это все упростилось и практически в режиме ручного управления, в режиме онлайн, когда возникает реально сложная пожароопасная ситуация в одном из регионов, то федеральные силы по пожаротушению переключаются туда, увеличивается группировка, перебрасывается дополнительная техника», — отметил он. Однако любые усилия не смогут предотвратить пожары полностью. «К сожалению, лесные пожары природного свойства ежегодно бывают. Мы должны быть готовы. В любом случае какое-то количество территории будет пройдено огнем, и мы должны оперативно это локализовать в точке сокращения объема этой территории, для того, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность граждан, которые проживают на этой территории», — уверен Александр Закондырин.