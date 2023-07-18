В Совфеде заявили о тысячах детей, незаконно вывезенных Киевом

Сенатор от ДНР Никонорова: Киев незаконно вывез с Донбасса тысячи детей

19 июля 2023 в 07:20 Размер текста - 17 +

Около тысячи детей были незаконно вывезены Киевом, отметила Наталья Никонорова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время освобождения населенных пунктов в зоне спецоперации вскрываются новые факты вывоза детей Киевом. Речь может идти о тысячах человек, отметила сенатор от ДНР, член парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Наталья Никонорова. «В процессе освобождения населенных пунктов республик вскрываются все новые факты. Например, о незаконной эвакуации несовершеннолетних без какого-либо документального закрепления. <…> Речь может идти о тысячах пострадавших», — заявила Наталья Никонорова, ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что как минимум 150 детей должны были находиться в мариупольском и волновахском детских домах, однако их там нет. Никонорова подчеркнула, что для перемещения детей создаются документальные подтверждения. Сенатор от ДНР подчеркнула, что украинские власти приняли закон, который регулирует отказ родителей покидать место проживания вместе с детьми. Максимальное наказание по нему — пять лет лишения свободы. Ранее президент России Владимир Путин поручил принять меры по поддержке детей в новых регионах РФ. Дело в том, что часть из них осталась без родителей или попечителей. После этого Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента РФ. На Россию не распространяется юрисдикция этого суда. Россия вернет детей на Украину только тогда, когда там будет безопасно. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время освобождения населенных пунктов в зоне спецоперации вскрываются новые факты вывоза детей Киевом. Речь может идти о тысячах человек, отметила сенатор от ДНР, член парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Наталья Никонорова. «В процессе освобождения населенных пунктов республик вскрываются все новые факты. Например, о незаконной эвакуации несовершеннолетних без какого-либо документального закрепления. <…> Речь может идти о тысячах пострадавших», — заявила Наталья Никонорова, ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что как минимум 150 детей должны были находиться в мариупольском и волновахском детских домах, однако их там нет. Никонорова подчеркнула, что для перемещения детей создаются документальные подтверждения. Сенатор от ДНР подчеркнула, что украинские власти приняли закон, который регулирует отказ родителей покидать место проживания вместе с детьми. Максимальное наказание по нему — пять лет лишения свободы. Ранее президент России Владимир Путин поручил принять меры по поддержке детей в новых регионах РФ. Дело в том, что часть из них осталась без родителей или попечителей. После этого Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента РФ. На Россию не распространяется юрисдикция этого суда. Россия вернет детей на Украину только тогда, когда там будет безопасно. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.