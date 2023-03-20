Небензя назвал условие, при котором Россия вернет детей на Украину

Россия вернет украинских детей на Украину только тогда, когда там будут созданы для них и остальных мирных граждан безопасные условия. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Когда условия будут безопасными — конечно, почему нет?» — ответил он на соответствующий вопрос, передает РИА Новости. По его словам, украинских детей перевозили в Россию, потому что власти хотели «уберечь их от опасности, которую могут представлять боевые действия».
Небензя подчеркнул, что проблема детей, которых якобы насильно привезли в Россию, сильно раздута. Россия планирует в районе 6 апреля провести неформальное заседание СБ ООН, чтобы объяснить всю ситуацию, добавил он.
Международный Комитет Красного Креста (МККК) сообщал, что конфликт на Украине лишил помощи 300 миллионов нуждающихся человек, среди которых — дети. В марте бежавшие в США украинцы подняли тревогу из-за того, что их семьи могут вернуть обратно на Украину. По их словам, они не хотят, чтобы их сыновей забрали в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!