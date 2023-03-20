Небензя назвал условие, при котором Россия вернет детей на Украину

Постпред Небензя: Россия вернет детей на Украину, когда там будет безопасно
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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , stock, Небензя Василий
Россия вернет детей на Украину, когда там будет безопасно, заявил Небензя Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия вернет украинских детей на Украину только тогда, когда там будут созданы для них и остальных мирных граждан безопасные условия. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Когда условия будут безопасными — конечно, почему нет?» — ответил он на соответствующий вопрос, передает РИА Новости. По его словам, украинских детей перевозили в Россию, потому что власти хотели «уберечь их от опасности, которую могут представлять боевые действия».

Небензя подчеркнул, что проблема детей, которых якобы насильно привезли в Россию, сильно раздута. Россия планирует в районе 6 апреля провести неформальное заседание СБ ООН, чтобы объяснить всю ситуацию, добавил он.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) сообщал, что конфликт на Украине лишил помощи 300 миллионов нуждающихся человек, среди которых — дети. В марте бежавшие в США украинцы подняли тревогу из-за того, что их семьи могут вернуть обратно на Украину. По их словам, они не хотят, чтобы их сыновей забрали в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Россия вернет украинских детей на Украину только тогда, когда там будут созданы для них и остальных мирных граждан безопасные условия. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Когда условия будут безопасными — конечно, почему нет?» — ответил он на соответствующий вопрос, передает РИА Новости. По его словам, украинских детей перевозили в Россию, потому что власти хотели «уберечь их от опасности, которую могут представлять боевые действия». Небензя подчеркнул, что проблема детей, которых якобы насильно привезли в Россию, сильно раздута. Россия планирует в районе 6 апреля провести неформальное заседание СБ ООН, чтобы объяснить всю ситуацию, добавил он. Международный Комитет Красного Креста (МККК) сообщал, что конфликт на Украине лишил помощи 300 миллионов нуждающихся человек, среди которых — дети. В марте бежавшие в США украинцы подняли тревогу из-за того, что их семьи могут вернуть обратно на Украину. По их словам, они не хотят, чтобы их сыновей забрали в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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