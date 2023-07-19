Что известно о пожаре на полигоне в Крыму. Фото, видео

Движение по трассе «Таврида» в Крыму перекрыто из-за пожара на полигоне

19 июля 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

На месте пожара работают оперативные службы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Крыму 19 июля произошло возгорание на полигоне. Была перекрыта трасса «Таврида», проводится эвакуация местных жителей. URA.RU приводит главное к этому часу. Для урегулирования ситуации был создан оперативный штаб. Его возглавил глава Крыма Сергей Аксенов.

Часть трассы «Таврида» (Керчь — Симферополь — Севастополь) перекрыта. Движение осуществляется по дополнительным дорогам.

Железнодорожное сообщение работает без изменений. В штатном режиме функционируют пункты пропуска на севере Крыма «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».

Более двух тысяч жителей, ориентировочно на сутки, эвакуируют из ближайших к пожару сел: Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Они будут размещены в пунктах временного размещения (ПВР) в школах в Первомайском и Кировском районах.

По информации telegram-каналов, на полигоне в Кировском районе горит склад боеприпасов. Официального подтверждения этой информации пока нет. Временная схема движения по трассе «Таврида» Фото: telegram-канал «Аксенов Z 82» / https://t.me/Aksenov82/2855

В Крыму 19 июля произошло возгорание на полигоне. Была перекрыта трасса «Таврида», проводится эвакуация местных жителей. URA.RU приводит главное к этому часу.