На месте пожара работают оперативные службы
В Крыму 19 июля произошло возгорание на полигоне. Была перекрыта трасса «Таврида», проводится эвакуация местных жителей. URA.RU приводит главное к этому часу.
- Для урегулирования ситуации был создан оперативный штаб. Его возглавил глава Крыма Сергей Аксенов.
- Часть трассы «Таврида» (Керчь — Симферополь — Севастополь) перекрыта. Движение осуществляется по дополнительным дорогам.
- Железнодорожное сообщение работает без изменений. В штатном режиме функционируют пункты пропуска на севере Крыма «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».
- Более двух тысяч жителей, ориентировочно на сутки, эвакуируют из ближайших к пожару сел: Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Они будут размещены в пунктах временного размещения (ПВР) в школах в Первомайском и Кировском районах.
- По информации telegram-каналов, на полигоне в Кировском районе горит склад боеприпасов. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Временная схема движения по трассе «Таврида»
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