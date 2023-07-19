Что известно о пожаре на полигоне в Крыму. Фото, видео

Движение по трассе «Таврида» в Крыму перекрыто из-за пожара на полигоне
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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, пожар, тушение, пожарные
На месте пожара работают оперативные службы Фото:

В Крыму 19 июля произошло возгорание на полигоне. Была перекрыта трасса «Таврида», проводится эвакуация местных жителей. URA.RU приводит главное к этому часу.

  • Для урегулирования ситуации был создан оперативный штаб. Его возглавил глава Крыма Сергей Аксенов.
  • Часть трассы «Таврида» (Керчь — Симферополь — Севастополь) перекрыта. Движение осуществляется по дополнительным дорогам.
  • Железнодорожное сообщение работает без изменений. В штатном режиме функционируют пункты пропуска на севере Крыма «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».
  • Более двух тысяч жителей, ориентировочно на сутки, эвакуируют из ближайших к пожару сел: Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Они будут размещены в пунктах временного размещения (ПВР) в школах в Первомайском и Кировском районах.
  • По информации telegram-каналов, на полигоне в Кировском районе горит склад боеприпасов. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Временная схема движения по трассе «Таврида» 19 июля
Временная схема движения по трассе «Таврида»
Фото:

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В Крыму 19 июля произошло возгорание на полигоне. Была перекрыта трасса «Таврида», проводится эвакуация местных жителей. URA.RU приводит главное к этому часу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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