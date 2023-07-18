Депутат гордумы Кургана заподозрил мэрию в подлоге

Мэрия Кургана изменила решение по льготному проезду в автобусах

Депутат гордумы Яков Сидоров считает, что мэрия незаконно отредактировала решение по льготникам Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат гордумы Яков Сидоров заподозрил мэрию в незаконной редакции решения об установлении льгот на проезд для отдельных категорий жителей Кургана, который приняла депутатская комиссия. По его данным, официальное решение не соответствует первоначальному проекту, который был ранее согласован комиссией депутатов. Об этом он заявил во время прямой трансляции на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Была обнаружена новая формулировка в решении, которая отсутствовала во время согласования решения комиссией. Она изменила содержание данного решения и привела к проблемам для передвижения льготников на автобусах. Жители не могут проехать по льготным проездным на 5, 7, 304, 360 маршрутах», — заявил Сидоров. C его слов, поправка была совершена незаконно. Депутат планирует направить ряд жалоб по поводу появления дополнительных слов в официальном документе в правоохранительные органы и курганскую прокуратуру.

В мэрию Кургана был направлен запрос, с целью выяснить, по какой причине возникла данная правка и была ли она ранее согласована с комиссией. На момент публикации новости ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщалось, что Яков Сидоров направлял обращения по работе мэрии Кургана во время масштабных пожаров в прокуратуру. В ответе представители ведомства сообщили, что возбужденное уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей лицами администрации было передано в главное следственное управление СК РФ.