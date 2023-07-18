Варгашинский завод отремонтировал КАМАЗ из ДНР, попавший под обстрел Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Курганской области на Варгашинском заводе противопожарного оборудования восстановят технику, предположительно попавшую под обстрелы в зоне спецоперации. Об этом сообщил гендиректор предприятия Владимир Казаков.

«В прошлом году мы поставляли в ДНР большое количество пожарной техники. Прониклись проблемами подразделений, которые тушат пожары на новых территориях России. И у нас возникло желание помочь коллегам», — пояснил Казаков ГТРК «Курган».

Три месяца назад на завод доставили из ДНР поврежденный КАМАЗ. Сотрудники завода провели капремонт двигателя, заменили кабину. В ближайшее время техника отправится обратно в ДНР. Гендиректор завода Владимир Казаков обещал URA.RU дать более подробную информацию позже.

Ранее URA.RU писало, что машины курганского завода отправят в Белоруссию. Варгашинский завод ППСО поставил автоцистерну АЦ-4,0-4014 для тушения пожаров.