Омбудсмен взял на контроль ситуацию в свердловском лагере, в котором унижали детей из ХМАО

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Заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург, мороков игорь
Игорь Мороков следит за событиями, которые разворочаются вокруг лагеря «Медная горка» Фото:

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков взял под личный контроль ситуацию, которая разворачивается вокруг детского лагеря «Медная горка» в Верхней Пышме. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе детского омбудсмена.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что со стороны сотрудников загородного оздоровительного лагеря «Медная горка» в отношении детей, прибывших из ХМАО-Югра, применялись противоправные действия. Родители нескольких детей заявили о том, что педагоги якобы били, обзывали детей северными оленями и подглядывали за ними в раздевалке.

«В аппарат уполномоченного обращений по данному поводу не поступало. Мы проведем свою проверку в рамках наших компетенций», — отметили в пресс-службе омбудсмена Морокова.

URA.RU писало о том, что свердловские следователи начали проверку в детском лагере «Медная горка» в Верхней Пышме. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Также мэрия Нефтеюганска разбирается со скандалом в детском лагере. На встречу в администрацию города были приглашены родители школьников, которые пожаловались на условия пребывания в лагере.

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Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков взял под личный контроль ситуацию, которая разворачивается вокруг детского лагеря «Медная горка» в Верхней Пышме. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе детского омбудсмена. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что со стороны сотрудников загородного оздоровительного лагеря «Медная горка» в отношении детей, прибывших из ХМАО-Югра, применялись противоправные действия. Родители нескольких детей заявили о том, что педагоги якобы били, обзывали детей северными оленями и подглядывали за ними в раздевалке. «В аппарат уполномоченного обращений по данному поводу не поступало. Мы проведем свою проверку в рамках наших компетенций», — отметили в пресс-службе омбудсмена Морокова. URA.RU писало о том, что свердловские следователи начали проверку в детском лагере «Медная горка» в Верхней Пышме. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Также мэрия Нефтеюганска разбирается со скандалом в детском лагере. На встречу в администрацию города были приглашены родители школьников, которые пожаловались на условия пребывания в лагере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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