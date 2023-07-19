Омбудсмен взял на контроль ситуацию в свердловском лагере, в котором унижали детей из ХМАО

19 июля 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

Игорь Мороков следит за событиями, которые разворочаются вокруг лагеря «Медная горка» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков взял под личный контроль ситуацию, которая разворачивается вокруг детского лагеря «Медная горка» в Верхней Пышме. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе детского омбудсмена. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что со стороны сотрудников загородного оздоровительного лагеря «Медная горка» в отношении детей, прибывших из ХМАО-Югра, применялись противоправные действия. Родители нескольких детей заявили о том, что педагоги якобы били, обзывали детей северными оленями и подглядывали за ними в раздевалке. «В аппарат уполномоченного обращений по данному поводу не поступало. Мы проведем свою проверку в рамках наших компетенций», — отметили в пресс-службе омбудсмена Морокова. URA.RU писало о том, что свердловские следователи начали проверку в детском лагере «Медная горка» в Верхней Пышме. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Также мэрия Нефтеюганска разбирается со скандалом в детском лагере. На встречу в администрацию города были приглашены родители школьников, которые пожаловались на условия пребывания в лагере.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков взял под личный контроль ситуацию, которая разворачивается вокруг детского лагеря «Медная горка» в Верхней Пышме. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе детского омбудсмена. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что со стороны сотрудников загородного оздоровительного лагеря «Медная горка» в отношении детей, прибывших из ХМАО-Югра, применялись противоправные действия. Родители нескольких детей заявили о том, что педагоги якобы били, обзывали детей северными оленями и подглядывали за ними в раздевалке. «В аппарат уполномоченного обращений по данному поводу не поступало. Мы проведем свою проверку в рамках наших компетенций», — отметили в пресс-службе омбудсмена Морокова. URA.RU писало о том, что свердловские следователи начали проверку в детском лагере «Медная горка» в Верхней Пышме. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Также мэрия Нефтеюганска разбирается со скандалом в детском лагере. На встречу в администрацию города были приглашены родители школьников, которые пожаловались на условия пребывания в лагере.