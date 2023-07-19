Следователи заинтересовались скандалом с унижением детей из ХМАО в лагере под Екатеринбургом

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Подготовка к летней оздоровительной кампании в загородном лагере «Зарница». Свердловская область, Березовский, беседка, детский лагерь, летние каникулы, Зарница, загородный лагерь зарница
О скандале в детском лагере стало известно после окончания смены Фото:

Следователи начали проверку в детском лагере «Медная горка» в Верхней Пышме (Свердловская область), где детей из ХМАО били, обзывали северными оленями и подглядывали за ними в раздевалке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

«Сегодня в следственный отдел по городу Верхняя Пышма СУ СК России по Свердловской области поступила информация о возможном нарушении прав несовершеннолетних воспитанников одного из детских лагерей. По поступившим сведениям территориальным следственным отделом СК России организовано проведение процессуальной проверки», — рассказали в telegram-канале ведомства.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверку будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в лагере «Медная горка» в Верхней Пышме отдыхали дети из ХМАО, которые после поездки рассказали родителям, что вожатые первой смены били их, обзывали и подглядывали за ними в раздевалках. Сейчас лагерь проверяет свердловская прокуратура, а мэрия Нефтеюганска отправили претензию организаторам отдыха и ищет альтернативу свердловскому лагерю.

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Следователи начали проверку в детском лагере «Медная горка» в Верхней Пышме (Свердловская область), где детей из ХМАО били, обзывали северными оленями и подглядывали за ними в раздевалке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. «Сегодня в следственный отдел по городу Верхняя Пышма СУ СК России по Свердловской области поступила информация о возможном нарушении прав несовершеннолетних воспитанников одного из детских лагерей. По поступившим сведениям территориальным следственным отделом СК России организовано проведение процессуальной проверки», — рассказали в telegram-канале ведомства. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверку будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало, что в лагере «Медная горка» в Верхней Пышме отдыхали дети из ХМАО, которые после поездки рассказали родителям, что вожатые первой смены били их, обзывали и подглядывали за ними в раздевалках. Сейчас лагерь проверяет свердловская прокуратура, а мэрия Нефтеюганска отправили претензию организаторам отдыха и ищет альтернативу свердловскому лагерю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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