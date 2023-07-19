Следователи заинтересовались скандалом с унижением детей из ХМАО в лагере под Екатеринбургом

Следователи начали проверку в детском лагере «Медная горка» в Верхней Пышме (Свердловская область), где детей из ХМАО били, обзывали северными оленями и подглядывали за ними в раздевалке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
«Сегодня в следственный отдел по городу Верхняя Пышма СУ СК России по Свердловской области поступила информация о возможном нарушении прав несовершеннолетних воспитанников одного из детских лагерей. По поступившим сведениям территориальным следственным отделом СК России организовано проведение процессуальной проверки», — рассказали в telegram-канале ведомства.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверку будет принято процессуальное решение.
Ранее URA.RU сообщало, что в лагере «Медная горка» в Верхней Пышме отдыхали дети из ХМАО, которые после поездки рассказали родителям, что вожатые первой смены били их, обзывали и подглядывали за ними в раздевалках. Сейчас лагерь проверяет свердловская прокуратура, а мэрия Нефтеюганска отправили претензию организаторам отдыха и ищет альтернативу свердловскому лагерю.
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