Путин: Россия исчерпала лимит на революции

Владимир Путин исключил возможность революции в стране
Россия уже исчерпала лимит на революции. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
«Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке», — сказал Владимир Путин, комментируя выступление одного из участников заседания. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
С таким же заявлением российский президент уже выступал в октябре 2021 года. Тогда он произнес фразу об исчерпывании Россией лимита на революцию, оценивая состояние оппозиции в стране. Он отмечал, что РФ должна развиваться спокойно.
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