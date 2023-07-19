Путин: Россия исчерпала лимит на революции

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимир Путин исключил возможность революции в стране Фото:

Россия уже исчерпала лимит на революции. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке», — сказал Владимир Путин, комментируя выступление одного из участников заседания. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

С таким же заявлением российский президент уже выступал в октябре 2021 года. Тогда он произнес фразу об исчерпывании Россией лимита на революцию, оценивая состояние оппозиции в стране. Он отмечал, что РФ должна развиваться спокойно.

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Россия уже исчерпала лимит на революции. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». «Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке», — сказал Владимир Путин, комментируя выступление одного из участников заседания. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». С таким же заявлением российский президент уже выступал в октябре 2021 года. Тогда он произнес фразу об исчерпывании Россией лимита на революцию, оценивая состояние оппозиции в стране. Он отмечал, что РФ должна развиваться спокойно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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