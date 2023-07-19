Путин: Россия исчерпала лимит на революции 19 июля 2023 в 18:38 Размер текста - 17 + Владимир Путин исключил возможность революции в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия уже исчерпала лимит на революции. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». «Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке», — сказал Владимир Путин, комментируя выступление одного из участников заседания. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». С таким же заявлением российский президент уже выступал в октябре 2021 года. Тогда он произнес фразу об исчерпывании Россией лимита на революцию, оценивая состояние оппозиции в стране. Он отмечал, что РФ должна развиваться спокойно. Россия уже исчерпала лимит на революции. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». «Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке», — сказал Владимир Путин, комментируя выступление одного из участников заседания. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». С таким же заявлением российский президент уже выступал в октябре 2021 года. Тогда он произнес фразу об исчерпывании Россией лимита на революцию, оценивая состояние оппозиции в стране. Он отмечал, что РФ должна развиваться спокойно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям