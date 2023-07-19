Economist узнал, сколько американцев поддерживают отправку кассетных бомб Украине

Economist: отправку кассетных боеприпасов Украине поддержала треть американцев

20 июля 2023 в 02:41 Размер текста - 17 +

Треть американцев хотят, чтобы власти США отправили Киеву кассетные бомбы (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лишь каждый третий американец поддерживает отправку кассетных боеприпасов на Украину. Это следует из результатов опроса, проведенного изданием Economist и службой YouGov. «Всего 33% американских респондентов поддерживают отправку кассетных бомб на Украину. Против высказались 42%», — говорится в исследовании . При этом около половины опрошенных хотели бы, чтобы власти США либо продолжали оказывать поддержку Киеву в полном объеме (29%), либо увеличили ее (23%). Треть респондентов хотят, чтобы объемы помощи США сократились. Исследование проводилось с 15 по 18 июля. Было опрошено 1,5 тысячи взрослых американцев. Новость по теме Что известно о запрещенных кассетных боеприпасах, которые США отправят Украине 7 июля Белый дом анонсировал передачу Украине кассетных боеприпасов. 13 июля Киев получил партию боеприпасов. Российские солдаты тоже будут использовать такой тип снарядов, если Украина их применит, заявлял российский лидер Владимир Путин. 16 июля стало известно, что ВСУ уже использовали такой тип снарядов. Кассетная бомба представляет собой снаряд, который сбрасывают с воздуха. Они разрываются в воздухе, выпуская сотни маленьких бомб, которые могут покрыть территорию, сравнимую с размером нескольких футбольных полей. Также такие боеприпасы иногда разрываются лишь после попадания в тело человека. По статистике ООН, мирные жители, которые находились рядом со взрывом, навсегда остаются инвалидами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лишь каждый третий американец поддерживает отправку кассетных боеприпасов на Украину. Это следует из результатов опроса, проведенного изданием Economist и службой YouGov. «Всего 33% американских респондентов поддерживают отправку кассетных бомб на Украину. Против высказались 42%», — говорится в исследовании. При этом около половины опрошенных хотели бы, чтобы власти США либо продолжали оказывать поддержку Киеву в полном объеме (29%), либо увеличили ее (23%). Треть респондентов хотят, чтобы объемы помощи США сократились. Исследование проводилось с 15 по 18 июля. Было опрошено 1,5 тысячи взрослых американцев. 7 июля Белый дом анонсировал передачу Украине кассетных боеприпасов. 13 июля Киев получил партию боеприпасов. Российские солдаты тоже будут использовать такой тип снарядов, если Украина их применит, заявлял российский лидер Владимир Путин. 16 июля стало известно, что ВСУ уже использовали такой тип снарядов. Кассетная бомба представляет собой снаряд, который сбрасывают с воздуха. Они разрываются в воздухе, выпуская сотни маленьких бомб, которые могут покрыть территорию, сравнимую с размером нескольких футбольных полей. Также такие боеприпасы иногда разрываются лишь после попадания в тело человека. По статистике ООН, мирные жители, которые находились рядом со взрывом, навсегда остаются инвалидами.