В ВСУ подтвердили получение кассетных боеприпасов от США

Украинский генерал Тарнавский: ВСУ уже получили кассетные боеприпасы от США
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ВСУ еще не применяли кассетные боеприпасы, утверждает Александр Тарнавский Фото:
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже получили запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы от США. Об этом заявил украинский командующий операцией объединенных сил «Таврия» Александр Тарнавский.

«Мы только что получили их», — подтвердил Тарнавский в разговоре с CNN. По словам генерала, Украина еще не успела воспользоваться американскими боеприпасами.

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Тарнавский также отметил, что в данный момент украинское военное руководство определяет те участки территорий, на которых будут применяться кассетные бомбы. Он уточнил, что припасы не планируют использовать на всех участках фронта, так как это «очень опасное оружие».

В США пообещали передать кассетные снаряды Украине в рамках контрнаступления ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, обещал не использовать кассетные бомбы на территории России.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже получили запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы от США. Об этом заявил украинский командующий операцией объединенных сил «Таврия» Александр Тарнавский. «Мы только что получили их», — подтвердил Тарнавский в разговоре с CNN. По словам генерала, Украина еще не успела воспользоваться американскими боеприпасами. Тарнавский также отметил, что в данный момент украинское военное руководство определяет те участки территорий, на которых будут применяться кассетные бомбы. Он уточнил, что припасы не планируют использовать на всех участках фронта, так как это «очень опасное оружие». В США пообещали передать кассетные снаряды Украине в рамках контрнаступления ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, обещал не использовать кассетные бомбы на территории России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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