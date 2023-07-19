Житель ЯНАО получил девять лет за 900 граммов наркотиков

В Новом Уренгое мужчина задержан полицией за попытку сбыта 900 граммов наркотического вещества. В настоящее время он осужден на 9 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Мужчина на территории Нового Уренгоя намеревался сбыть наркотические вещества общей массой около 900 граммов. Подсудимый не смог достичь желаемого, так как был задержан сотрудниками полиции. Наркотические средства изъяты», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.
Материалы дела были направлены в суд. С учетом особой тяжести и общественной опасности деяния, суд приговорил злоумышленника к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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