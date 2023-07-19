19 июля 2023
18 июля 2023

Житель ЯНАО получил девять лет за 900 граммов наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения гендиректору "Титановой долины" Кызласову по делу о получении взятки. Екатеринбург, подследственный, арест, арестованный, подсудимый, задержанный, суд, задержание
Жителя Нового Уренгоя суд приговорил к 9 годам колонии за попытку сбыть 900 граммов наркотиков Фото:

В Новом Уренгое мужчина задержан полицией за попытку сбыта 900 граммов наркотического вещества. В настоящее время он осужден на 9 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Мужчина на территории Нового Уренгоя намеревался сбыть наркотические вещества общей массой около 900 граммов. Подсудимый не смог достичь желаемого, так как был задержан сотрудниками полиции. Наркотические средства изъяты», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

Материалы дела были направлены в суд. С учетом особой тяжести и общественной опасности деяния, суд приговорил злоумышленника к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое мужчина задержан полицией за попытку сбыта 900 граммов наркотического вещества. В настоящее время он осужден на 9 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Мужчина на территории Нового Уренгоя намеревался сбыть наркотические вещества общей массой около 900 граммов. Подсудимый не смог достичь желаемого, так как был задержан сотрудниками полиции. Наркотические средства изъяты», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Материалы дела были направлены в суд. С учетом особой тяжести и общественной опасности деяния, суд приговорил злоумышленника к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...