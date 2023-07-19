19 июля 2023

Пьяный тюменец зарезал собутыльника из-за ссоры

В Тюменской области задержали подозреваемого в убийстве своего друга
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения по участникам столкновения на Депутатской; со стороны цыган. Екатеринбург, следственный комитет, ленинский районный суд, ск рф
В Следственном комитете рассказали свою версию инцидента Фото:

В Тюменской области задержали жителя Юргинского района, который подозревается в том, что зарезал своего приятеля во время распития алкоголя. Главным мотивом на преступление могла стать ссора между ними, о чем рассказали в пресс-службе СУ СК по региону

«По версии следствия, 19 июля 2023 года около 20 часов между 56-летним подозреваемым и его 47-летним приятелем произошел конфликт во время распития спиртных напитков. Находясь в доме, расположенном по улице Мира в селе Юргинское Юргинского района, подозреваемый ножом нанес своему знакомому не менее двух ударов в область живота и шеи», — указано в telegram-канале ведомства. Там уточнили, что знакомый подозреваемого погиб от полученных ранений на месте.

Сейчас мужчина задержан, а в ближайшее время ему предъявят обвинение в убийстве. Следователи собираются ходатайствовать, чтобы подозреваемого оставили под стражей.

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В Тюменской области задержали жителя Юргинского района, который подозревается в том, что зарезал своего приятеля во время распития алкоголя. Главным мотивом на преступление могла стать ссора между ними, о чем рассказали в пресс-службе СУ СК по региону «По версии следствия, 19 июля 2023 года около 20 часов между 56-летним подозреваемым и его 47-летним приятелем произошел конфликт во время распития спиртных напитков. Находясь в доме, расположенном по улице Мира в селе Юргинское Юргинского района, подозреваемый ножом нанес своему знакомому не менее двух ударов в область живота и шеи», — указано в telegram-канале ведомства. Там уточнили, что знакомый подозреваемого погиб от полученных ранений на месте. Сейчас мужчина задержан, а в ближайшее время ему предъявят обвинение в убийстве. Следователи собираются ходатайствовать, чтобы подозреваемого оставили под стражей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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