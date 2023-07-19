Пьяный тюменец зарезал собутыльника из-за ссоры

В Тюменской области задержали подозреваемого в убийстве своего друга

20 июля 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

В Следственном комитете рассказали свою версию инцидента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области задержали жителя Юргинского района, который подозревается в том, что зарезал своего приятеля во время распития алкоголя. Главным мотивом на преступление могла стать ссора между ними, о чем рассказали в пресс-службе СУ СК по региону «По версии следствия, 19 июля 2023 года около 20 часов между 56-летним подозреваемым и его 47-летним приятелем произошел конфликт во время распития спиртных напитков. Находясь в доме, расположенном по улице Мира в селе Юргинское Юргинского района, подозреваемый ножом нанес своему знакомому не менее двух ударов в область живота и шеи», — указано в telegram-канале ведомства. Там уточнили, что знакомый подозреваемого погиб от полученных ранений на месте. Сейчас мужчина задержан, а в ближайшее время ему предъявят обвинение в убийстве. Следователи собираются ходатайствовать, чтобы подозреваемого оставили под стражей.

В Тюменской области задержали жителя Юргинского района, который подозревается в том, что зарезал своего приятеля во время распития алкоголя. Главным мотивом на преступление могла стать ссора между ними, о чем рассказали в пресс-службе СУ СК по региону «По версии следствия, 19 июля 2023 года около 20 часов между 56-летним подозреваемым и его 47-летним приятелем произошел конфликт во время распития спиртных напитков. Находясь в доме, расположенном по улице Мира в селе Юргинское Юргинского района, подозреваемый ножом нанес своему знакомому не менее двух ударов в область живота и шеи», — указано в telegram-канале ведомства. Там уточнили, что знакомый подозреваемого погиб от полученных ранений на месте. Сейчас мужчина задержан, а в ближайшее время ему предъявят обвинение в убийстве. Следователи собираются ходатайствовать, чтобы подозреваемого оставили под стражей.