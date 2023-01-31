31 января 2023

Екатеринбургская сеть кофеен выходит на федеральный уровень

Кофейни DUO из Екатеринбурга начнут выходить на московский рынок
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в кофейне Duo. Екатеринбург
Владелец сети DUO Константин Матвеев планирует перенимать московские практики, чтобы применять их в Екатеринбурге Фото:

Сеть кофеен DUO планирует масштабироваться на федеральном уровне. В планах команды открыть точки в Москве, чтобы перенимать столичный опыт и переносить его на уральские заведения. Об этом URA.RU владелец сети Константин Матвеев.

«Если мы хотим участвовать в региональных соревнованиях, то это соседние регионы, но если мы хотим выиграть чемпионат России, то это в Москву — для того, чтобы проверить свою концепцию. Идея такая: мы хотим в Москве тренироваться и все самое лучшее привносить обратно в регион. Все, что мы найдем там классного, мы будем тащить сюда», — заявил Матвеев.

При этом он подчеркнул, что сеть кофеен DUO планирует оставаться брендом Урала, поэтому управляющая компания останется в Екатеринбурге. «Мы бы хотели остаться уральской компанией, но рынок Москвы нам интересен тем, что он большой — он раз в 20 больше, чем рынок Екатеринбурга и кратно больше, чем рынок Челябинска или Уфы», — пояснил владелец сети.

Также в ближайшее время в столице Урала откроется еще четыре кофейни DUO: в ТРЦ «Гринвич», ЖК «Панорама», Ельцин Центре и ТЦ «Пассаж». Первой свои двери откроет точка в «Пассаже» — уже с 14 февраля заведение будет доступно для посетителей торгового центра.

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Сеть кофеен DUO планирует масштабироваться на федеральном уровне. В планах команды открыть точки в Москве, чтобы перенимать столичный опыт и переносить его на уральские заведения. Об этом URA.RU владелец сети Константин Матвеев. «Если мы хотим участвовать в региональных соревнованиях, то это соседние регионы, но если мы хотим выиграть чемпионат России, то это в Москву — для того, чтобы проверить свою концепцию. Идея такая: мы хотим в Москве тренироваться и все самое лучшее привносить обратно в регион. Все, что мы найдем там классного, мы будем тащить сюда», — заявил Матвеев. При этом он подчеркнул, что сеть кофеен DUO планирует оставаться брендом Урала, поэтому управляющая компания останется в Екатеринбурге. «Мы бы хотели остаться уральской компанией, но рынок Москвы нам интересен тем, что он большой — он раз в 20 больше, чем рынок Екатеринбурга и кратно больше, чем рынок Челябинска или Уфы», — пояснил владелец сети. Также в ближайшее время в столице Урала откроется еще четыре кофейни DUO: в ТРЦ «Гринвич», ЖК «Панорама», Ельцин Центре и ТЦ «Пассаж». Первой свои двери откроет точка в «Пассаже» — уже с 14 февраля заведение будет доступно для посетителей торгового центра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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