Сеть кофеен DUO бросит вызов аналогу ушедшего Starbucks

Кофейная сеть DUO из Екатеринбурга планирует изучить опыт ушедшей из России компании Starbucks и ее аналога Stars Coffee, а затем улучшить его и применить в работе уральской компании. Руководство хочет доказать, что сеть DUO способна зарабатывать больше известной кофейни страны. Об этом URA.RU заявил владелец сети Константин Матвеев.
«Во что мы целились, продолжаем целиться и для чего брали „Пассаж“ (точку для открытия кофейни DUO, ранее на ней располагался Starbucks — прим. ред.). В том числе, чтобы потренироваться на площадках Starbucks, а у них самые лучшие площадки в Москве. Те ребята, которые пришли управлять Stars Coffee, Антон Пинский и Тимати, тот продукт и результат, который они дают… С нашей точки зрения, мы можем дать в несколько раз более высокую финансовую эффективность», — сообщил Матвеев.
По словам владельца сети DUO, его команда получила отличный кейс от Starbucks и теперь владеет информацией о выручке, прибыли, продукте, персонале, скорости замены и реновации площадок. На основе этой информации руководство DUO планирует внедрить ее в улучшенном виде, а затем посоревноваться со Stars Coffee.
Кофейня Stars Coffee стала аналогом ушедшего из России Starbucks. Компания покинула Россию в мае 2022 года из-за начала спецоперации на Украине. Тогда же права на российские кофейни перекупил ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати, которые назвали новое заведение Stars Coffee. Первая точка аналога Starbucks открылась в Екатеринбурге 18 января в ТРЦ «Гринвич». Ранее владелец сети DUO Константин Матвеев заявлял, что компания планирует расширяться на федеральном уровне.
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