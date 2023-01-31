Сеть кофеен DUO бросит вызов аналогу ушедшего Starbucks

01 февраля 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Одна из новых точек DUO откроется в «Пассаже» Фото: Размик Закарян © URA.RU Кофейная сеть DUO из Екатеринбурга планирует изучить опыт ушедшей из России компании Starbucks и ее аналога Stars Coffee, а затем улучшить его и применить в работе уральской компании. Руководство хочет доказать, что сеть DUO способна зарабатывать больше известной кофейни страны. Об этом URA.RU заявил владелец сети Константин Матвеев. «Во что мы целились, продолжаем целиться и для чего брали „Пассаж“ (точку для открытия кофейни DUO, ранее на ней располагался Starbucks — прим. ред.). В том числе, чтобы потренироваться на площадках Starbucks, а у них самые лучшие площадки в Москве. Те ребята, которые пришли управлять Stars Coffee, Антон Пинский и Тимати, тот продукт и результат, который они дают… С нашей точки зрения, мы можем дать в несколько раз более высокую финансовую эффективность», — сообщил Матвеев. По словам владельца сети DUO, его команда получила отличный кейс от Starbucks и теперь владеет информацией о выручке, прибыли, продукте, персонале, скорости замены и реновации площадок. На основе этой информации руководство DUO планирует внедрить ее в улучшенном виде, а затем посоревноваться со Stars Coffee. Кофейня Stars Coffee стала аналогом ушедшего из России Starbucks. Компания покинула Россию в мае 2022 года из-за начала спецоперации на Украине. Тогда же права на российские кофейни перекупил ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати, которые назвали новое заведение Stars Coffee. Первая точка аналога Starbucks открылась в Екатеринбурге 18 января в ТРЦ «Гринвич». Ранее владелец сети DUO Константин Матвеев заявлял, что компания планирует расширяться на федеральном уровне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кофейная сеть DUO из Екатеринбурга планирует изучить опыт ушедшей из России компании Starbucks и ее аналога Stars Coffee, а затем улучшить его и применить в работе уральской компании. Руководство хочет доказать, что сеть DUO способна зарабатывать больше известной кофейни страны. Об этом URA.RU заявил владелец сети Константин Матвеев. «Во что мы целились, продолжаем целиться и для чего брали „Пассаж“ (точку для открытия кофейни DUO, ранее на ней располагался Starbucks — прим. ред.). В том числе, чтобы потренироваться на площадках Starbucks, а у них самые лучшие площадки в Москве. Те ребята, которые пришли управлять Stars Coffee, Антон Пинский и Тимати, тот продукт и результат, который они дают… С нашей точки зрения, мы можем дать в несколько раз более высокую финансовую эффективность», — сообщил Матвеев. По словам владельца сети DUO, его команда получила отличный кейс от Starbucks и теперь владеет информацией о выручке, прибыли, продукте, персонале, скорости замены и реновации площадок. На основе этой информации руководство DUO планирует внедрить ее в улучшенном виде, а затем посоревноваться со Stars Coffee. Кофейня Stars Coffee стала аналогом ушедшего из России Starbucks. Компания покинула Россию в мае 2022 года из-за начала спецоперации на Украине. Тогда же права на российские кофейни перекупил ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати, которые назвали новое заведение Stars Coffee. Первая точка аналога Starbucks открылась в Екатеринбурге 18 января в ТРЦ «Гринвич». Ранее владелец сети DUO Константин Матвеев заявлял, что компания планирует расширяться на федеральном уровне.