В интернете выдают фрагмент из фильма со Шварценеггером за атаку Крымского моста. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Истребитель F-16. stock, нато, сша, истребитель, f-16, stock, ф-16
На видео из соцсетей «удар» по Крымскому мосту наносят самолеты ВВС США Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В социальных сетях распространяют якобы новые кадры «атаки» на Крымский мост. Как узнало URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков, на этих кадрах момент из фильма «Правдивая ложь» 1994 года с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

«Новые кадры. Крымский мост», — утверждается в сообщении в Twitter.

На самом деле на видео запечатлен момент из фильма «Правдивая ложь». В ролике о том, как снималось кино, говорится, что самолеты были взяты в аренду у ВВС США за 100 тысяч долларов, а ракеты были дорисованы с помощью компьютерной графики. В Национальном антитеррористическом комитете РФ также сообщали, что теракт на Крымском мосту был осуществлен с помощью надводных беспилотников, а не самолетов (как на распространяемом видео).

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. В результате атаки погибла супружеская пара.

Скрин из распространяемого в соцсетях видео
Скрин из распространяемого в соцсетях видео
Скрин из фильма «Правдивая ложь»
Скрин из фильма «Правдивая ложь»
Фото:

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В социальных сетях распространяют якобы новые кадры «атаки» на Крымский мост. Как узнало URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков, на этих кадрах момент из фильма «Правдивая ложь» 1994 года с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. «Новые кадры. Крымский мост», — утверждается в сообщении в Twitter. На самом деле на видео запечатлен момент из фильма «Правдивая ложь». В ролике о том, как снималось кино, говорится, что самолеты были взяты в аренду у ВВС США за 100 тысяч долларов, а ракеты были дорисованы с помощью компьютерной графики. В Национальном антитеррористическом комитете РФ также сообщали, что теракт на Крымском мосту был осуществлен с помощью надводных беспилотников, а не самолетов (как на распространяемом видео). Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. В результате атаки погибла супружеская пара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...