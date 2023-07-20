В интернете выдают фрагмент из фильма со Шварценеггером за атаку Крымского моста. Скрин

20 июля 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

На видео из соцсетей «удар» по Крымскому мосту наносят самолеты ВВС США Фото: Staff Sgt. Tory Cusimano / U.S. Department of Defense новость из сюжета Опровержение фейковой информации В социальных сетях распространяют якобы новые кадры «атаки» на Крымский мост. Как узнало URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков, на этих кадрах момент из фильма «Правдивая ложь» 1994 года с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. «Новые кадры. Крымский мост», — утверждается в сообщении в Twitter. На самом деле на видео запечатлен момент из фильма «Правдивая ложь». В ролике о том, как снималось кино, говорится, что самолеты были взяты в аренду у ВВС США за 100 тысяч долларов, а ракеты были дорисованы с помощью компьютерной графики. В Национальном антитеррористическом комитете РФ также сообщали, что теракт на Крымском мосту был осуществлен с помощью надводных беспилотников, а не самолетов (как на распространяемом видео). Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. В результате атаки погибла супружеская пара. Скрин из распространяемого в соцсетях видео Скрин: Twitter Скрин из фильма «Правдивая ложь» Фото: скрин YouTube

В социальных сетях распространяют якобы новые кадры «атаки» на Крымский мост. Как узнало URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков, на этих кадрах момент из фильма «Правдивая ложь» 1994 года с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. «Новые кадры. Крымский мост», — утверждается в сообщении в Twitter. На самом деле на видео запечатлен момент из фильма «Правдивая ложь». В ролике о том, как снималось кино, говорится, что самолеты были взяты в аренду у ВВС США за 100 тысяч долларов, а ракеты были дорисованы с помощью компьютерной графики. В Национальном антитеррористическом комитете РФ также сообщали, что теракт на Крымском мосту был осуществлен с помощью надводных беспилотников, а не самолетов (как на распространяемом видео). Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. В результате атаки погибла супружеская пара.