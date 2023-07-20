Климатолог Терешонок спрогнозировал усиление жары и ливней в России

21 июля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Жара в стране усилится из-за изменений в тропосфере, отметил Николай Терешонок Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из-за увеличения высоты границ между слоями атмосферы в России могут начаться сильные ливни, аномальная жара и грады. Об этом URA.RU рассказал климатолог Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное УГМС» Николай Терешонок. «Про тропосферу, (нижний слой атмосферы — прим. URA.RU) иссушается воздух, температура повышается, она расширяется, то есть тропопауза становится выше, это граница тропосферы со стратосферой, (второй слой атмосферы — прим.URA.RU). Значит, наша тропосфера становится выше и приближается к более южным регионам. Из-за этого потепления тропопауза выше, там резкий взлом температуры происходит, значит, высота вот этих мощных облаков, опасных облаков, дающих осадки, сильные ливни, грады — будет выше, и вертикальное развитие будет довольно-таки мощнее. Этого следует ожидать», — объяснил Терешонок. Также он заявил, что из-за климатических изменений с проблемами столкнутся в авиаотрасли — зон турбулентности станет больше, и появятся опасные для самолетов облака. «Меняется и вообще циркуляция атмосферы. Не резко, конечно, постепенно изменения происходят. Возникают где-то более сильные струнные течения, которые сказываются на турбулентности самолета. Тропосфера по высоте растет, естественно увеличивается высота, до которой формируются кучево-дождевые облака, опасные для авиации, которые стараются облетать. Все меняется не в лучшую сторону, потому что нам все больше и больше энергии требуется. Людей все больше и больше становится, мы еще сжигаем, загрязняем атмосферу. Длинная волна авиации остается у поверхности Земли, все прогревается, парниковый эффект усиливается», — сказал климатолог. Ранее климатолог Алексей Кокорин заявил, что из-за глобального потепления учащаются периоды сухой и жаркой погоды, вследствие которой возникают пожары. В Турции на данный момент ожидается волна жары до +52. В Екатеринбурге ранее зафиксировали рекордные показатели за последние 187 лет, температура воздуха поднялась до отметки в 40 градусов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за увеличения высоты границ между слоями атмосферы в России могут начаться сильные ливни, аномальная жара и грады. Об этом URA.RU рассказал климатолог Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное УГМС» Николай Терешонок. «Про тропосферу, (нижний слой атмосферы — прим. URA.RU) иссушается воздух, температура повышается, она расширяется, то есть тропопауза становится выше, это граница тропосферы со стратосферой, (второй слой атмосферы — прим.URA.RU). Значит, наша тропосфера становится выше и приближается к более южным регионам. Из-за этого потепления тропопауза выше, там резкий взлом температуры происходит, значит, высота вот этих мощных облаков, опасных облаков, дающих осадки, сильные ливни, грады — будет выше, и вертикальное развитие будет довольно-таки мощнее. Этого следует ожидать», — объяснил Терешонок. Также он заявил, что из-за климатических изменений с проблемами столкнутся в авиаотрасли — зон турбулентности станет больше, и появятся опасные для самолетов облака. «Меняется и вообще циркуляция атмосферы. Не резко, конечно, постепенно изменения происходят. Возникают где-то более сильные струнные течения, которые сказываются на турбулентности самолета. Тропосфера по высоте растет, естественно увеличивается высота, до которой формируются кучево-дождевые облака, опасные для авиации, которые стараются облетать. Все меняется не в лучшую сторону, потому что нам все больше и больше энергии требуется. Людей все больше и больше становится, мы еще сжигаем, загрязняем атмосферу. Длинная волна авиации остается у поверхности Земли, все прогревается, парниковый эффект усиливается», — сказал климатолог. Ранее климатолог Алексей Кокорин заявил, что из-за глобального потепления учащаются периоды сухой и жаркой погоды, вследствие которой возникают пожары. В Турции на данный момент ожидается волна жары до +52. В Екатеринбурге ранее зафиксировали рекордные показатели за последние 187 лет, температура воздуха поднялась до отметки в 40 градусов.