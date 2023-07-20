Канада включила в санкционный список певца Shaman’a (Ярослав Дронов) и исполнительницу Юлию Чичерину. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны. Кроме них под санкции попали музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, артист Иван Охлобыстин и ряд других деятелей культуры.
Канада включила в санкционный список певца Shaman’a (Ярослав Дронов) и исполнительницу Юлию Чичерину. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны. Кроме них под санкции попали музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, артист Иван Охлобыстин и ряд других деятелей культуры.