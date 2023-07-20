Канада ввела санкции против Shaman’a и Чичериной

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Концерт SHAMAN и народные гулянья. Екатеринбург, shaman, дронов ярослав, шаман певец
Ярослава Дронова (Shaman) включен в санкционный список Канады Фото:

Канада включила в санкционный список певца Shaman’a (Ярослав Дронов) и исполнительницу Юлию Чичерину. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны. Кроме них под санкции попали музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, артист Иван Охлобыстин и ряд других деятелей культуры.

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Канада включила в санкционный список певца Shaman’a (Ярослав Дронов) и исполнительницу Юлию Чичерину. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны. Кроме них под санкции попали музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, артист Иван Охлобыстин и ряд других деятелей культуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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