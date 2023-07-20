Канада ввела санкции против Shaman’a и Чичериной

20 июля 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Ярослава Дронова (Shaman) включен в санкционный список Канады Фото: Размик Закарян © URA.RU Канада включила в санкционный список певца Shaman’a (Ярослав Дронов) и исполнительницу Юлию Чичерину. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны. Кроме них под санкции попали музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, артист Иван Охлобыстин и ряд других деятелей культуры.

Канада включила в санкционный список певца Shaman’a (Ярослав Дронов) и исполнительницу Юлию Чичерину. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны. Кроме них под санкции попали музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, артист Иван Охлобыстин и ряд других деятелей культуры.